Seit Wochen ringt die Bayer-Aktie nun schon mit der 50-Euro-Marke. Nachdem die Anteilsscheine sich in den letzten Tagen wenig volatil präsentierten, sprang der Titel am Montag plötzlich um knapp zwei Prozent an als die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel bestätigte. Aus technischer Sicht könnte das zum Befreiungsschlag führen.

