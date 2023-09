Otto wird künftig mit Boston Dynamics kooperieren. Ziel ist, die Logistikabläufe weiter zu automatisieren. Der Handelskonzern Otto will seine Logistik mit Robotern der US-Firma Boston Dynamics effizienter machen. So werde Otto an 20 Standorten Roboter des Modells "Stretch" einsetzen, die zum Beispiel Container entladen könnten, sagte Otto-Manager Kay Schiebur in einem Mediengespräch. Außerdem sollen in den kommenden 24 Monaten an zehn Standorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...