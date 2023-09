Oberursel (ots) -Anmoderationsvorschlag: Bohrend, pochend, ziehend: Zahnschmerzen sind die Hölle. Vor allem, wenn sie plötzlich am Wochenende wie aus dem Nichts auftreten und man nicht mal mehr ein Eis essen oder einen Kaffee trinken kann. Was Sie dagegen tun können und welche Hausmittel helfen, die Schmerzen zu lindern, bis Sie einen Termin beim zahnärztlichen Notdienst oder bei Ihrem Zahnarzt ergattert haben, verrät Ihnen (zum Tag der Zahngesundheit am 25.9.) Helke Michael.Sprecherin: Wenn die Zahnschmerzen einen am Wochenende böse überraschen, ist ein rezeptfreies Schmerzmittel die schnellste und beste Lösung.O-Ton 1 (Bernd Engelien, 15 Sek.): "Aber wenn das nicht zur Hand ist, auch nicht so schlimm: Kühlpads oder auch ein Eisbeutel auf den Kiefer, das kann schon mal vorrübergehend gegen den Schmerz helfen, weil die Kälte den Blutfluss verlangsamt und damit die Schmerzen etwas eindämmt."Sprecherin: Sagt Bernd Engelien vom Direktversicherer DA Direkt. Aber auch Tees können helfen, die Schmerzen erträglicher zu machen.O-Ton 2 (Bernd Engelien, 20 Sek.): "Ja, Kamillentee hat durchaus eine antibakterielle Wirkung, und das kann auch dazu führen, dass Zahnschmerzen gelindert werden. Ähnlich wirken auch Salbei- oder Pfefferminztee. Damit kann man dann den Mund ausspülen oder auch gurgeln. Aber Vorsicht: Die natürlichen Hausmittel, die bekämpfen natürlich nur die Symptome für den Moment, aber nicht die Ursache."Sprecherin: Bei akuten Schmerzen ist daher ein Besuch beim Zahnarzt beziehungsweise am Wochenende beim zahnärztlichen Notdienst der bessere Weg.O-Ton 3 (Bernd Engelien, 26 Sek.): "Und Informationen dazu, also wer das ist, findet man in der Regel auf der Website der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und vielleicht noch einen Tipp: Sie können aber auch ganz normal in Ihrer Zahnarztpraxis anrufen. Auch wenn sie nicht besetzt ist, haben viele dieser Praxen einen Anrufbeantworter dran, der dann den jeweils diensthabenden Zahnarzt und Notdienst benennt - und dann können Sie dort hinfahren und sich behandeln lassen."Sprecherin: Auslöser der Zahnschmerzen ist übrigens meistens Karies, eine bakterielle Infektion, die selbst dann auftreten kann, wenn man sich immer vorschriftsmäßig die Zähne putzt.O-Ton 4 (Bernd Engelien, 19 Sek.): "Umso wichtiger ist, dass man regelmäßig in die Inspektion geht. Heißt, dass man natürlich zur professionellen Zahnreinigung geht und sich vom Zahnarzt bescheinigen lässt, dass alles in Ordnung ist, die wichtigsten kleinen Wehwehchen schon behandelt werden, sodass es nicht zu den großen Zahnschmerzen am Wochenende oder sogar im Urlaub kommt."Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Hausmittel können dabei helfen, Zahnschmerzen zu lindern. Um allerdings nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen zu bekämpfen, ist der regelmäßige Besuch beim Zahnarzt Pflicht. Dann sind Sie auf der sicheren Seite - genauso übrigens mit einer Zahnzusatzversicherung, wenn die Behandlung mal etwas teurer werden sollte. Mehr Infos dazu finden sie im Web unter da-direkt.de.Pressekontakt:DA Direkt VersicherungPressekontakt Bernd O. EngelienDeutzer Allee 1 | 50679 KölnTel.: +49 (0)221 7715 5638E-Mail: presse@da-direkt.dehttps://newsroom.da-direkt.de/Original-Content von: DA Direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17575/5599854