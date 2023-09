Edewecht (ots) -Die Bloody Marie wird zu einem echten Blickfang im Beet oder im Kübel auf Terrasse und BalkonDie Rispenhortensie Bloody Marie (Hydrangea paniculata) ist ein wahrer Verwandlungskünstler - und zwar einer der schönsten unter den Gartenbewohnern. Schon ab Anfang Juli erblüht der sommergrüne Strauch in strahlendem Cremeweiß, doch schon bald verfärben sich die großen Blütenrispen zu einem zarten Rosa, um dann im Spätsommer zu einem kräftigen Rot überzugehen. Von Juli bis Oktober kann sich der Hobbygärtner dann über 30 cm große, füllige Blüten freuen. Der Wuchs der vielen verzweigten Triebe ist dabei besonders dicht, wodurch die gesamte Rispe sehr voluminös erscheint. Welche Farbe die zahlreichen Blütenrispen auch gerade haben, die bis zu zweieinhalb Meter große Rispenhortensie Bloody Marie ist immer ein spektakulärer Anblick!Aufgrund ihres einzigartigen Blütenbildes eignet sich diese Hortensiensorte sehr gut für die Einzelstellung, aber auch in Gruppenpflanzungen ergibt sich ein spannendes Gartenbild. Aber auch im Kübel entfaltet die Bloody Marie eine zauberhafte Wirkung. Des Weiteren eignen sich ihre voluminösen Blüten also Deko-Element in der Floristik. Gepaart mit zum Beispiel schlichten Eukalyptus-Zweigen wirken die Blüten in einer passenden Deko-Schale herrlich als Tischdekoration und verzaubern jeden Terrassen- und Balkontisch mit ihrer kräftigen Farbe.An Standorten in der Sonne und im Halbschatten fühlt sich diese Hortensie am wohlsten. Der Boden sollte stets feucht, aber nicht staunass sein, dann kann sich die Rispenhortensie Bloody Marie bestens entwickeln. Optimal sind durchlässige, nährstoffreiche, humose und leicht saure Böden. Hortensien haben einen hohen Wasserbedarf, der während der Blütezeit sogar noch steigt. Der Boden sollte daher immer frisch bis feucht sein und niemals ganz austrocknen, bei anhaltender Trockenheit muss daher öfter mal mit der Gießkanne vorbeigeschaut werden.Pressekontakt:Harries Plantdesign GmbH & Co. KGAntje BörchersJenseits der Aue 8a26188 EdewechtOriginal-Content von: Harries Plantdesign GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120061/5599875