FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.09.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 495 (552) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CREST NICHOLSON TARGET TO 203 (243) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 490 (475) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 290 (275) P - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES PRUDENTIAL TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1130 (1080) PENCE - JEFFERIES CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SEGRO PLC TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 780 PENCE - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 540(525)P



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken