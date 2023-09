BRUSSELS (dpa-AFX) - The pound was higher against its most major counterparts in the European session on Monday.



The pound climbed to 1.2530 against the greenback and 1.1162 against the franc, setting 5-day highs.



The pound firmed to 0.8562 against the euro, its highest level since Setember 6.



The currency is seen facing resistance around 1.27 against the greenback, 1.13 against the franc and 0.84 against the euro.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken