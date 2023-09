München (ots) -Was passiert, wenn zwei erfolglose Musiker aus Hamburg die Schlagerszene auf Mallorca erobern wollen? Das sehen Sie in Last Exit Schinkenstraße ab dem 6. Oktober exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schon jetzt steht das Key Visual sowie eine breite Auswahl an Stills aus der sechsteiligen Serie hier (https://www.dropbox.com/sh/jrs4902nk6o8842/AADtFJ7GqDvRNYYKrRiXVXEoa?dl=0) zur Verfügung.Darum geht's bei Last Exit Schinkenstraße:Zwei unbeholfene Mitfünfziger, der Trompeter Torben (Marc Hosemann (https://www.imdb.com/name/nm0395926/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_2_nm_6_q_Marc%20Hosemann)) und der Saxophonist Peter (Heinz Strunk (https://www.imdb.com/name/nm0835345/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Heinz%20Strunk)), werden von heute auf morgen vom Bandleader der Tanzband "Boarding Time" auf die Straße gesetzt. Was nun? Bei einer Jam-Session im Proberaum kommt die rettende Idee: Peter und Torben setzen alles auf eine Karte und gehen nach Mallorca, um Schlager-Stars in El Arenal zu werden. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen sie sich allerdings mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens im heimischen Hamburg verbliebenen, misstrauischen Frau Ilona (Bettina Stucky (https://www.imdb.com/name/nm1552137/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_Bettina%20Stucky)) auseinandersetzen ...Die Hauptrollen der Serie spielen Heinz Strunk (https://www.imdb.com/name/nm0835345/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Heinz%20Strunk) (Jürgen - Heute wird gelebt) und Marc Hosemann (https://www.imdb.com/name/nm0395926/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_2_nm_6_q_Marc%20Hosemann) (Die Discounter). In Nebenrollen zu sehen sind u. a. Bettina Stucky (https://www.imdb.com/name/nm1552137/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_Bettina%20Stucky) (Sörensen hat Angst), Björn Meyer (https://www.imdb.com/name/nm6821112/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Bj%C3%B6rn%20Meyer) (Tatort), Julia Jendroßek (https://www.imdb.com/name/nm6658082/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_2_q_Julia%20Jendro%C3%9Fek) (Freibad), Charly Hübner (https://www.imdb.com/name/nm1554735/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_%20Charly%20H%C3%BCbner%20) (Polizeiruf 110), Katharina Wackernagel (https://www.imdb.com/name/nm0905228/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_1_q_Katharina%20Wackernagel) (Mord mit Aussicht), Bjarne Mädel (https://www.imdb.com/name/nm1553080/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_4_nm_4_q_Bjarne%20M%C3%A4del) (Der Tatortreiniger), José Barros Moncada (https://www.crawfordtalents.com/jos%C3%A9barrosmoncada) (Rheingold), Lo Rivera (https://www.imdb.com/name/nm5324067/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_2_nm_6_q_Lo%20Rivera) (Die Discounter), Yasmin Knoch (https://www.imdb.com/name/nm8466169/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_5_q_Yasmin%20Knoch) (Fraktus), Rocko Schamoni (https://www.imdb.com/name/nm1336704/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_1_q_Rocko%20Schamoni) (Fraktus) sowie die Musiker Mickie Krause (https://www.imdb.com/name/nm1853710/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_4_q_Mickie%20Krause), Olli Schulz (https://www.imdb.com/name/nm2847488/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Olli%20Schulz) und H. P. Baxxter (https://www.imdb.com/name/nm1490159/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_2_nm_4_q_H.%20P.%20Baxxter).Last Exit Schinkenstraße wird produziert von i&u TV Produktion GmbH in Kooperation mit Odeon Fiction GmbH für Prime Video. Produzent:innen sind Nina Etspüler (https://www.imdb.com/name/nm6369615/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_2_q_Nina%20Etsp%C3%BCler) und Pierre Uebelhack (https://www.imdb.com/name/nm13366940/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_1_q_Pierre%20Uebelhack), Producer ist Tobias Schober. Heinz Strunk schrieb für die Serie nicht nur die Drehbücher, sondern gleich auch mehrere Party-Hymnen. Regie führt Jonas Grosch (https://www.imdb.com/name/nm0343270/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_Jonas%20Grosch). Die Serie wird gefördert von MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.Weitere Informationen zur Serie finden Sie hier (https://press.amazonstudios.com/de/de/original-series/last-exit-schinkenstrasse/1).Pressekontakt:PR Agentur filmcontactKastanienalle 7910435 BerlinT: +49 30 27908700primevideo@filmcontact.dewww.filmcontact.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5599925