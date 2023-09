NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten, negativen Überraschungen bei Siemens Energy und Orsted seien die Kapitalmärkte zunehmend skeptisch geworden, was die Ertragsaussichten im Bereich Erneuerbare Energien aus künftigen Investitionen angehe, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die höhere Erträge anpeilten und auf unrentable Projekte verzichteten, könnten von den Anlegern belohnt werden./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 03:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0007037129

