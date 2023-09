Elmshorn (ots) -Die Hamburger Agentur Upljft verantwortet seit Kurzem die Markenarbeit in den sozialen Netzwerken von DAS FUTTERHAUS. Mit dem neuen Agenturpartner an seiner Seite möchte der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör die Bekanntheit seiner beliebten Marke weiter steigern und Tierfreunden auch auf seinen Social Media Kanälen ein umfassendes Markenerlebnis bieten.Die auf Brand Experience und Social Media spezialisierte Digitaleinheit der thjnk-Gruppe hatte sich in einem breit angelegten Pitch durchgesetzt. Seit August verantwortet sie als Leadagentur die strategisch konzeptionelle und kreative Beratung für die Always-on-Kommunikation mit dem Schwerpunkt Social Media. "Kaum ein anderer Markt ist so im Wandel, wie der des Heimtierbedarfs. Mit think | upljft haben wir einen Partner gefunden, der uns bei den wachsenden Herausforderungen in den Bereichen Marken-Kommunikation und Omni-Channel-Handel, insbesondere im digitalen Umfeld, begleitet. Strategisch. Kreativ. Im Team", freut sich DAS FUTTERHAUS Geschäftsführer Kristof Eggerstedt über den Start der Zusammenarbeit. "In enger Zusammenarbeit mit dem Headquarter und den Franchisern wollen wir künftig eine nahtlose Brand Experience entlang aller Touchpoints im Sinne der von DAS FUTTERHAUS immer im Mittelpunkt stehenden Mensch-Tier-Beziehung schaffen", erklärt Dirk Kedrowitsch, Geschäftsführer thjnk | upljft. "Wir haben mit DAS FUTTERHAUS thematisch, inhaltlich als auch menschlich einen perfekten Fit."Über DAS FUTTERHAUSSeit über 35 Jahren dreht sich bei DAS FUTTERHAUS alles um die Dinge, die das Zusammenleben von Mensch und Tier schöner machen. Mit viel Pioniergeist gegründet, zählt der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör heute mit mehr als 430 Fachmärkten in Deutschland und Österreich zu den größten Marktgestaltern seiner Branche. Bei seiner Expansion setzt das Elmshorner Familienunternehmen aus Überzeugung am gemeinsamen Erfolg auf Franchising: Über 140 erfolgreiche Franchisepartner und -partnerinnen zählen zur Unternehmensgruppe mit dem gelben Hund.Über Upljft:Bei Upljft betreuen über 60 Mitarbeitende aus den Flagships in Hamburg und Berlin Marken wie Sky/wow, EWE, Hermes, The Länd, tesa, Asklepios und viele andere. Das Leistungsportfolio umfasst Strategie, Kreation von Social-Media-Content und digitalen Kampagnen, Redaktion, Planung, Einkauf und Handling von Paid Media, Content-Produktion, Monitoring und Data-Analytics sowie ein Netzwerk aus über 30 Community Managern in ganz Europa. upljft ist die Digitalagentur, die mit ihrer Leidenschaft als Kreativagentur und ihrer Liebe zu Daten, Lösungen schafft, die wirken.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/5599953