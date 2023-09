Der Mineralölkonzern und ehemalige Smatrics-Investor OMV will nun Ladeinfrastruktur in Europa im Alleingang aufbauen. Dafür hat das Unternehmen die Marke eMotion ins Leben gerufen und will bis 2030 insgesamt 2.000 Schnellladepunkte in vier europäischen Ländern errichten. Konkret handelt sich um Ladepunkte mit 150 bis 300 kW und zwar in den Ländern Österreich, Rumänien, der Slowakei und Ungarn. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...