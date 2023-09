EQS-News: Bitgamo S.A. / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Luxemburg-- Bitgamo , eine schnell wachsende Börse für den Umtausch von Krypto- in Fiatgeld, freut sich mitzuteilen, dass sie im Laufe des Jahres 2024 75 Krypto-Geldautomaten in ganz Europa aufstellen wird. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten schon enorm an Boden gewonnen, da es als einzige Kryptobörse keine KYC-Legitimationsprüfung ("Know Your Customer") verlangt und gleichzeitig deutlich höhere Wechselkurse als jede andere Plattform für Bitcoin, Litecoin und Ethereum bietet. Unabhängige elektronische Kiosksysteme (auch als Krypto-Geldautomaten bezeichnet), an denen Nutzer Kryptowährungen in Bargeld umtauschen können, sind heutzutage unter Kryptoanhängern sehr beliebt. Bitgamo teilt mit, dass alle ihre zukünftigen Krypto-Geldautomaten für Kunden, die ihr Kryptogeld verkaufen möchten, den besten Kurs auf dem Markt anbieten werden. Als Börse für den Umtausch von Krypto- in Fiatwährung hat Bitgamo schon einen enormen Einfluss auf den Markt ausgeübt, da sie bis zu 10 % höhere Kurse im Vergleich mit allen anderen bestehenden Börsen anbietet. Um ihren Kunden diesen Vorteil zu bieten, setzt Bitgamo ein zuverlässiges Netz von Drittparteien ein, um Kryptowährungen in den Nahen Osten und anderen Länder, bei denen der Erhalt von Kryptogeld aufgrund von ungünstigen Kryptovorschriften der jeweiligen Regierung schwierig ist, umzuverteilen. Der schnelle Aufstieg von Bitgamo kann auch auf die Unternehmenspolitik mit dem Entfallen der KYC-Legitimationsprüfung zurückgeführt werden. Dies erlaubt es den Nutzern, Kryptowährungen umzutauschen, ohne sensible personenbezogene Informationen anzugeben oder sich registrieren zu müssen. In der Geschichte des Kryptosektors gab es bis jetzt kein anderes Unternehmen, das seinen Kunden diese Möglichkeit bieten konnte. Bei Bitgamo handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, weshalb es nicht verpflichtet ist, KYC-Dokumente für seine Nutzer zu verlangen, da die nationalen Gesetze Krypto als Asset-Form behandeln. Bitgamo hat außerdem alle seine Wettbewerber bei der Geschwindigkeit der Transaktionen von Krypto- zu Fiatwährung hinter sich gelassen. Viele Nutzer heben in ihren Bewertungen hervor, dass sie die Transaktionen in ca. 20 Minuten abschließen konnten. Die Plattform ist äußerst benutzerfreundlich und bietet außerdem Support rund um die Uhr, um die Nutzer bei allen Fragen zu unterstützen. "Dies ist eine unglaublich aufregende Zeit für den Digital Asset-Sektor. Nachdem wir in den letzten Monaten schon einige wesentliche Etappenziele erreicht haben, ist Bitgamo jetzt bereit für die nächste Wachstumsphase," erklärte Gabriel Weber, Director of Communications bei Bitgamo. "Wir beabsichtigen, im Laufe des Jahres 2024 75 Krypto-Geldautomaten in ganz Europa aufzustellen. Wie unsere Online-Plattform bieten diese Automaten Ihnen ebenfalls den besten Marktkurs." Um mehr über Bitgamo zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website https://bitgamo.com/ . Über Bitgamo: Bitgamo ist eine Kryptobörse, die im Jahr 2020 durch eine renommierte Finanzgruppe mit dem Ziel gegründet wurde, die Vorteile von Kryptowährungen in Ländern einzuführen, in denen der Erwerb und Besitz von Kryptowährungen schwierig ist, und zugleich Datenschutzfragen anzugehen. Durch die Umverteilung von Kryptowährungen über eine Vielzahl von Drittparteien bietet Bitgamo bis zu 10 % höhere Preise im Vergleich mit dem Marktpreis. Gabriel Weber press@bitgamo.com



