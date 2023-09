München (ots) -Das führende deutsche Medienunternehmen LEONINE Studios freut sich mit seinen Produktionsfirmen gebrueder beetz Filmproduktion, i&u TV und SEO Entertainment über insgesamt fünf Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis.Zwei Nominierungen umfassen, die in über 30 Länder verkaufte, Sky Original Produktion JUAN CARLOS - LIEBE, GELD, VERRAT von gebrueder beetz Filmproduktion in der Kategorie Beste Doku-Serie und Bester Schnitt/Montage Information/Doku (Marc Accensi, André Nier, Sofia Angelina Machado). Die Serie feierte ihre Weltpremiere beim Canneseries Festival und wurde dieses Jahr als Best Docu-Series auf dem TV Series Festival in Berlin ausgezeichnet. Juan Carlos I. war lange Zeit ein spanischer Held. Wie nur konnte dieser allseits verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen, dass er 2014 abdanken und 2020 schließlich ins Exil fliehen musste? In exklusiven Interviews zu Wort kommen in der investigativen Doku-Serie enge Freunde, Palast-Insider, Journalisten und Unterstützer von Juan Carlos I. genau wie seine ehemalige Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein.Die Produktion REEPERBAHN SPEZIALEINHEIT FD65 von gebrueder beetz Filmproduktion in Koproduktion mit OneGate Media und NDR, SWR, WDR, RBB für die ARD ist ebenfalls in der Kategorie Bester Schnitt/Montage Information/Doku (André Nier, Sarah-Christin Peter) nominiert. Die Serie wurde beim Filmfest Hamburg mit dem Produzentenpreis 2022 für deutsche Fernsehproduktionen/serielle Formate und beim Berlin TV Series Festival als Best Docu-Series ausgezeichnet und ist eine der meistgesehenen Doku-Serien in der ARD Mediathek. REEPERBAHN SPEZIALEINHEIT FD65 erzählt von der ersten Polizeieinheit Deutschlands, der "FD65", die in den 1980er-Jahren nach US-amerikanischem Vorbild in Hamburg gegen die organisierte Kriminalität vorging. Und dies zu einer Zeit, als die Existenz von Mafia und organisiertem Verbrechen von der Politik und auch von Polizeiverantwortlichen noch öffentlich bestritten wurde.Die Doku-Serie STERBEN FÜR ANFÄNGER, produziert von i&u TV für RTL+, ist in der Kategorie Infotainment nominiert. Steffen Hallaschka und Olivia Jones machen sich in der sechsteiligen Doku-Serie auf den Weg, das Sterben zu lernen. Ohne Berührungsängste, aber voller Neugier - für die Zeit "Ü50" hatten sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt. Bei dem wohl persönlichsten Projekt ihres Lebens gehen Steffen Hallaschka und Olivia Jones an ihre Grenzen.THAT'S MY JAM! MIT BILL & TOM KAULITZ, eine Produktionvon SEO Entertainment für RTL+, ist in der Kategorie Beste Unterhaltung Show im Rennen. Bill und Tom Kaulitz präsentieren mit der Adaption des erfolgreichen US-Formats ihre erste eigene Musikshow. 24 Prominente, darunter Musik-Stars wie Jan Delay, Milky Chance, Elif, Eunique, Jennifer Weist sowie bekannte Schauspieler*innen und Moderator*innen wie Daniel Donskoy, Jasna Fritzi Bauer, Palina Rojinski und viele mehr, duellieren sich in sechs Folgen jeweils im Duo in einer Reihe von witzigen Musik- & Wissensspielen.Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird am 27. und 28. September in Köln verliehen. Dabei werden im Rahmen der "Nacht der Kreativen" am 27. September die Preisträger*innen in den kreativen Einzelleistungen geehrt. Am 28. September erfolgt mit der TV-Gala die Verleihung der Auszeichnungen in den Werkkategorien und des "Ehrenpreis der Stifter".Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.Pressekontakt:LEONINE StudiosHenriette GutmannSVP Corporate Commuication & Sales MarketingTel. +49 89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comAnastasia RjabkowManager PR & CommunicationsTel. +49 89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5600024