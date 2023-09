DJ MARKT USA/Erholung erwartet - Woche mit wichtigen Daten

Die Aktien an der Wall Street dürften sich am Montag erholen, nachdem der S&P 500 nach einer launischen, durch den Feiertag verkürzten Woche um 1,3 Prozent gesunken ist. "Ein Hauptkatalysator für die jüngste Volatilität war der unaufhaltsame Anstieg der Ölpreise, der die Inflationssorgen verschärft hat", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Dies sei genau zu dem Zeitpunkt erfolgt, an dem viele große Zentralbanken gehofft hatten, ihre Zinserhöhungen abzuschließen oder sich in der Endphase zu befinden, so Innes. Die Anleiherenditen, die Ende August kurzzeitig nachgegeben hatten, haben vergangene Woche ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.

Der Ölpreis bewegt sich am Montag kaum, und die Zehnjahresrenditen verharren um 4,3 Prozent. Teilnehhmer halten sich zurück, da im Laufe der Woche wichtige Daten anstehen. Der US-Verbraucherpreisindex für August wird am Mittwoch veröffentlicht, und der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im August steht am Donnerstag an. Beide Daten werden voraussichtlich Einfluss darauf nehmen, ob die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinssätze ändern wird. Im Moment ist der Markt ziemlich sicher, dass die Fed den Leitzins unverändert belassen wird.

Unter den Einzelwerten haben sich am Freitagabend im nachbörslichen US-Handel vor allem Goodyear Tire & Rubber auffällig gezeigt. Im Rahmen einer Umstrukturierung will der Reifenkonzern die Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um rund 1.200 Stellen reduzieren. Die angedachte Umstrukturierung werde auch zur Schaffung von 500 Stellen führen, hauptsächlich in Rumänien. Die Stellenstreichungen führten zu Kosten vor Steuern von etwa 210 bis 230 Millionen US-Dollar, teilte Goodyear mit. Die Maßnahmen sollen ab dem kommenden Jahr Einsparungen bringen und bis 2025 abgeschlossen sein. Der Kurs gewann nach der Schlussglocke 1,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2023 05:49 ET (09:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.