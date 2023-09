DJ UBS streicht Wealth-Management-Stellen in Asien - Agentur

LONDON (Dow Jones)--Die UBS will einem Agenturbericht zufolge Hunderte von Stellen im Wealth Management in Asien streichen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf nicht genannte Informanten berichtet, will die Schweizer Bank damit auf die gedämpfte Kundennachfrage in der Region reagieren.

Zusätzlich zu den bereits in den vergangenen Monaten vorgenommenen Kürzungen sollen einige sich überschneidende Funktionen gestrichen werden, darunter auch Stellen in Hongkong und Singapur.

Die genaue Zahl der Stellenstreichungen steht noch nicht fest. In Australien und Indien plant UBS laut Bloomberg die Mehrheit der Privatbanker zu behalten.

September 11, 2023 06:00 ET (10:00 GMT)

