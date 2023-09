Bern (ots) -Die Medienstelle der Stiftung Heilsarmee Schweiz verfügt neu über ein nach Sprachregionen aufgeteiltes Zweiergespann. Während die bisher alleinige Mediensprecherin und Heilsarmee Offizierin, Christine Volet-Sterckx, künftig für die Medienarbeit der französisch-sprachigen Schweiz zuständig ist, ergänzt neu Simon Bucher das Team als Mediensprecher Deutschschweiz.Die Vakanz auf der Medienstelle der Heilsarmee Schweiz konnte in den letzten Wochen geschlossen werden. An die Seite von Christine Volet-Sterckx, welche die Stelle bis anhin in Personalunion bekleidet hatte, trat am 1. August 2023 Simon Bucher. Er ist Ansprechpartner für mediale Anfragen aus der Deutschschweiz, während sich Christine Volet-Sterckx auf ihre Aufgaben als Heilsarmee Sprecherin für die Romandie konzentriert.Christine Volet-Sterckx kennt die Heilsarmee durch ihr vielfältiges berufliches Engagement innerhalb der Organisation sehr gut: in der Abteilung Kirchliches Werk als Leiterin der Seelsorgedienste in sozialen Einrichtungen und Gefängnissen sowie durch einen mehrjährigen Einsatz in Haiti. Im Jahr 2021 schloss sie ein CAS in Kommunikationsmanagement (HES-SO) ab.Simon Bucher hat ein Studium in Unternehmenskommunikation an der Zürcher Fachhochschule abgeschlossen und verfügt über ausgewiesene Berufserfahrung in den Bereichen Unternehmens- und Marketing-Kommunikation - sowohl Auftraggeber- als auch agenturseitig. Zuletzt war Bucher als Senior Marketing Manager beim Touring Club Schweiz (TCS) tätig.Das neue Duo freut sich darauf, die Medienarbeit der Heilsarmee Schweiz weiterzuentwickeln und das für viele Menschen wichtige Wirken der Organisation noch besser sichtbar zu machen.Pressekontakt:Kontakt Medienanfragen Deutschschweiz: Simon Bucher, Mediensprecher Deutschschweiz | Tel. +41 (0)31 388 05 91 | simon.bucher@heilsarmee.chKontakt Medienanfragen Westschweiz: Christine Volet-Sterckx, Mediensprecherin Westschweiz | Tel. +41 (0)31 388 05 07 | christine.volet@heilsarmee.chOriginal-Content von: Heilsarmee / Armée du Salut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007346/100911045