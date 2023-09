Bielefeld (ots) -Das Warten hat ein Ende! Die Erfolgskampagne von Interliving kehrt zurück und das mit neuen Socials Clips und einzigarten Bildern! Die Möbelmarke, die Wohnträume erfüllt, ist stolz darauf, die Fortsetzung der Werbekampagne mit dem charismatischen Rockstar und Entertainer Samu Haber bekannt zu geben. Mit sympathischen Storys nimmt die neue Kampagne Fahrt auf, um die Qualität der Möbel ins Rampenlicht zu stellen. Unter dem Slogan "5 Jahre Garantie. Probier's aus." wird die Interliving Kampagne ab dem 11. September deutschlandweit zu sehen sein.Der Publikumsliebling Samu Haber zeigt auch in dieser neuen Interliving Kampagne sein volles Potenzial als Frauenliebling, Rockstar und Entertainer. Diese Kampagne wird nicht nur durch zwei TV-Spots und zahlreiche neue, kraftvolle Print- und Online-Motive geprägt, sondern auch durch 9 einzigartige Social-Media-Videos, in denen Samu Haber alles gibt. Diese Socials-Clips, in denen er wieder als Entertainer glänzt, wurden zusammen mit sechs talentierten Schauspielern in einer exklusiven Location nahe München gedreht.Qualität ist der wahre Star!Im Zentrum dieser Kampagne stehen die Möbel, die in Samu Habers Vorstellung alles aushalten müssen. In Schwarzweiß Videoclips wird auf einem Sofa mit einem imposanten irischen Wolfshund Poker gespielt, auf dem Sofa werden aus einem riesigen Parmesanlaib leckere Spaghetti geschlemmt, ein Esstisch wird zum Austragungsort eines Tischtennis-Duells, auf den Sideboards werden spannende Billard-Wettbewerbe ausgetragen, und vor einem staubigen Kieswerk trotzen die Qualitätsmöbel der starken Mittagshitze."Die vorherigen Kampagnen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, aber wir setzen noch einen drauf! Nach dem Erfolg mit Samu Haber freuen wir uns, mit einem neuen, kraftvollen Werbeauftritt die Messlatte noch höher zu legen. Samu und die gesamte Erzählweise dieser Kampagne sind maßgeschneidert für unsere Zielgruppe und werden die Herzen der Zuschauer erneut erobern", verkündet Frank Stratmann, Geschäftsführer des Einrichtungspartnerring VME, unter dessen Dach die Marke Interliving entstanden ist.Samu Habers Träume in Farbe und Schwarz-WeißDie neue Kampagne beeindruckt durch eine besondere visuelle Ästhetik. Farbige Szenen repräsentieren die Realität, während schwarzweiße Sequenzen Samu Habers lebendige Vorstellungen und Gedanken zeigen, wie er die Möbel in seinem eigenen Zuhause erleben würde.In allen Clips tritt Samu Haber als Entertainer auf und zeigt, dass er die hochwertige Interliving-Qualität schätzt. Bereits nach der ersten Kampagne hat er seine InterlivingWunschcouch für sein Büro in Helsinki bestellt. Und auch bei dieser Kampagne kommen die Fans wieder eine einzigartige Besonderheit. Ein von Samu Haber gemaltes großes Bild auf Leinwand wird für die Fans auf eBay versteigert, und der Erlös geht an wohltätige Zwecke.Interliving. Möbel für mich gemacht.Interliving-Möbel und Küchen bieten Qualität mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, Designs und Anpassungsmöglichkeiten für dein individuelles Zuhause. Die 5-jährige Hersteller-Garantie stellt sicher, dass du die hochwertigen Möbel von Interliving ohne Sorgen genießen kannst.Über Interliving:Interliving ist eine renommierte Möbelmarke, die hochwertige Möbel und Küchen mit einem Fokus auf Qualität und Design anbietet. Mit einer 5-jährigen Hersteller-Garantie und einer breiten Palette von Designs und Anpassungsmöglichkeiten sind Interliving-Möbel für individuelle Wohnträume gemacht. Weitere Informationen auf der Website www.interliving.dePressekontakt:Stephanie BremerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: + 49 521 20 88 5-0E-Mail: presse@einrichtungspartnerring.comOriginal-Content von: Interliving - Eine Marke der Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81299/5600093