Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Leserinnen und Leser, große Überraschung rund um TUI: Das Unternehmen konnte am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche ein Plus von gleich 3,4 % verbuchen. Dabei war der Titel zuletzt vergleichsweise schwach unterwegs. Die Kurse sind zudem in den zurückliegenden Wochen im besten oder nicht so genau beäugten Fall seitwärts gelaufen. Dabei haben sich absolute Tiefpunkte ausgebildet. Bis dato ist die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...