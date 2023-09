Unterföhring (ots) -ProSieben MAXX und die deutsche U21-Nationalmannschaft bleiben weiterhin gemeinsam am Ball. Der Münchner TV-Sender überträgt auch in Zukunft alle Spiele der DFB-Auswahl. EM-Qualifikationsspiele wie Freundschaftsspiele. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der Deutsche Fußball Bund (DFB GmbH & Co. KG) haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen und setzen damit ihre erfolgreiche Partnerschaft fort. Die Übertragungsrechte für die Europameisterschaften liegen ebenfalls bei der Seven.One Entertainment Group.Quali-Start: Zum Auftakt in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 spielt das deutsche Team am Dienstag, 12. September, in Pristina gegen Kosovo - live ab 18:30 Uhr auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser und Expertin Rachel Rinast berichtet von der Partie.Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5600155