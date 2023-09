EQS-News: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Berlin, Luxemburg, 11. September 2023: Marley Spoon Group SE (zugelassen zum Handel an der Frankfurter Börse unter dem Tickersymbol "MS1") gibt bekannt, dass heute Marley Spoon SE ("Marley Spoon" oder das "Unternehmen" ASX: MMM), eine 84%ige Tochtergesellschaft der Marley Spoon Group SE und führender globaler Abonnement-basierter Kochboxen-Anbieter für das Kochen zu Hause, die folgenden Änderungen seines Aufsichtsrats bekannt gegeben hat.

Frau Deena Shiff, Vorsitzende des Aufsichtsrats des Unternehmens, und Frau Robin Low, Vorsitzende des Prüfungs- und Risikoausschusses (ARC) des Aufsichtsrats, sind heute im Rahmen des geplanten Übergangs zu einer einheitlichen Leitungsstruktur mit der MehrheitsgesellschafterinMarley Spoon Group SE und der geplanten Aufhebung der Börsennotierung des Unternehmens von der Australian Securities Exchange (ASX) zurückgetreten.

Ihr Ausscheiden folgt der erfolgreichen Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder, Frau Erika Söderberg-Johnsson und Herr Alexander Kudlich (Mitglied des Aufsichtsrats der Marley Spoon Group SE), die zugestimmt haben, dem Aufsichtsrat des Unternehmens als nicht-exekutive Direktoren beizutreten, und zwar mit sofortiger Wirkung. In Übereinstimmung mit deutschem Recht und besten Praktiken reicht das Unternehmen einen Antrag beim zuständigen deutschen Handelsgericht für ihre Ernennungen ein, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Ihre Mandate werden bis zur nächsten Hauptversammlung dauern, bei der beide zur Wahl durch die Aktionäre antreten werden.

Herr Christian Gisy (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens und Vorsitzender der Marley Spoon Group SE) soll Frau Shiff als Vorsitzender von Marley Spoon nachfolgen. Frau Söderberg-Johnsson (unabhängig) soll als Vorsitzende des Prüfungs- und Risikoausschusses fungieren, während die kürzlich ernannte Frau Judith Jungmann (unabhängig) als Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses fungieren soll.

Herr Christian Gisy sagte: "Wir freuen uns, Erika und Alexander im Aufsichtsrat des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Sie bringen eine Fülle von Erfahrungen und tiefgreifende Expertise in der Führung von wachsenden Direktkundengeschäften mit sich. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir die Wachstumsstrategie von Marley Spoon mit disziplinierter finanzieller Kontrolle weiterverfolgen. Ich möchte auch ausdrücklich Deena danken, die das Unternehmen seit der Notierung an der ASX im Jahr 2018 geleitet hat, und Robin, die den ARC seit mehr als drei Jahren geleitet hat, für ihre unschätzbaren Beiträge und ihre unermüdliche Hingabe an das Unternehmen während ihrer jeweiligen Amtszeiten."

Über Marley Spoon Group SE

Marley Spoon Group SE, über ihre Tochtergesellschaft Marley Spoon, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Direct-to-Consumer (DTC)-Koch Boxen. Unsere Vision ist es, "einen besseren Alltag zu schaffen, genau für Sie, genau richtig". Wir haben Marley Spoon im Jahr 2014 gegründet, um unseren Kunden dabei zu helfen, für ihre Familien zu kochen und ihr geschäftiges Leben zu bewältigen. Wir waren auch der Meinung, dass es eine nachhaltigere Möglichkeit geben sollte, zu Hause zu kochen und so die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, die in den traditionellen Supermarkt-Lieferketten entsteht. Marley Spoon betreibt derzeit verschiedene Marken in drei Regionen: Australien, den Vereinigten Staaten und Europa (Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden). Unsere Kochbox-Marken Marley Spoon, Martha Stewart & Marley Spoon und Dinnerly bringen unseren Kunden jede Woche zuverlässig vorportionierte frische Zutaten mit leckeren und einfachen Rezepten und anderen Esslösungen. Unsere Kunden entscheiden einfach, was und wann sie essen, und ersparen sich den lästigen Lebensmitteleinkauf. Chefgood ist unser direkt an den Verbraucher gerichteter Ready-to-Heat-Service (RTH), der unseren auf Wellness und Gesundheit ausgerichteten Kunden preisgünstige, hochwertige, gesunde und nahrhafte RTH-Mahlzeiten und Esslösungen bietet. Die Unternehmenskultur von Marley Spoon zeichnet sich durch Autonomie, Transparenz und Verantwortlichkeit aus. Wir werden von unserem Ziel geleitet, wir sind ehrgeizig und insgesamt glauben wir an Prinzipien statt an Richtlinien. Wir sind stolz darauf, über ein internationales, vielfältiges Team mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu verfügen und streben kontinuierlich danach, das beste Team aufzubauen.

