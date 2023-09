DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Tageshochs etwas zurück - Covestro gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen bis Montagnachmittag leicht von den Tageshochs zurück. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.824 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.259 Stellen nach oben. Unter den Einzelwerten stehen Covestro mit der Übernahmespekulation rund um Adnoc weiter im Blick.

Die Agenda ist am Montag noch relativ leer. Impulse dürften in der laufenden Woche die US-Verbraucherpreise am Mittwoch setzen und am Donnerstag die EZB-Sitzung. "Überraschungspotenzial bietet zudem der Verfall", so ein Marktteilnehmer. Am Freitag laufen die Futures und Optionen mit Laufzeit September aus. Im Vorfeld könnten Anpassungsmaßnahmen für Ausschläge sorgen.

Der Bereich um 15.450 Punkte im DAX bleibt die zentrale Unterstützung, wie ein Marktanalyst sagt. Oberhalb seien jederzeit Attacken Richtung 16.000 Punkte möglich. Sollte die Unterstützung dagegen brechen, entstehe ein sogenanntes charttechnisches Doppel-Top mit einem Abwärtspotenzial von weiteren 1.000 Punkten. Erste technische Widerstände werden bei 15.850 und 16.000 Punkten gesehen.

Covestro weiter von Übernahmegesprächen gestützt

Covestro rücken um weitere 3 Prozent auf 53,04 Euro vor, nachdem der Kurs bereits am Freitag einen Satz um fast 8 Prozent gemacht hatte. Das Unternehmen führt Verhandlungen mit dem Übernahmeinteressenten Adnoc aus Abu Dhabi. "Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen", hieß es von Covestro am Freitagabend.

Vorausgegangen waren wochenlange Gespräche zwischen den Beratern der Unternehmen über eine mögliche Transaktion, in der Covestro mit 11,6 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden könnte, wie es bei Bloomberg hieß. Adnoc soll zuletzt ein nachgebessertes Gebot von 60 Euro je Aktie in den Raum gestellt haben.

Die Analysten der HSBC haben laut Händlern Siemens abgestuft. Sie raten nun nur noch zum Halten statt zum Kaufen und haben das Kursziel auf 145 von 190 Euro gesenkt. Die Aktie verliert 0,7 Prozent auf 136,12 Euro. Tui steigen um 3 Prozent auf 5,57 Euro. Hier haben die Analysten von Kepler Händlern zufolge die Aktie mit Buy wieder aufgenommen und nennen als Kursziel 7,40 Euro. Für SAP geht es 1,7 Prozent nach unten - am Abend legt Konkurrent Oracle Geschäftszahlen vor.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.258,69 +0,5% 21,50 +12,3% Stoxx-50 3.970,17 +0,3% 10,93 +8,7% DAX 15.828,81 +0,6% 88,51 +13,7% MDAX 27.218,90 +0,6% 158,26 +8,4% TecDAX 3.106,73 +0,5% 15,89 +6,4% SDAX 13.151,46 +0,5% 71,34 +10,3% FTSE 7.495,09 +0,2% 16,90 +0,4% CAC 7.283,14 +0,6% 42,37 +12,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,63 +0,02 +0,06 US-Zehnjahresrendite 4,30 +0,03 +0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:57 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0732 +0,1% 1,0740 1,0712 +0,3% EUR/JPY 157,65 +0,2% 156,86 158,14 +12,3% EUR/CHF 0,9567 +0,1% 0,9565 0,9554 -3,3% EUR/GBP 0,8575 -0,1% 0,8574 0,8585 -3,1% USD/JPY 146,90 +0,1% 146,18 147,64 +12,0% GBP/USD 1,2516 +0,3% 1,2514 1,2477 +3,5% USD/CNH (Offshore) 7,3150 -0,6% 7,2994 7,3585 +5,6% Bitcoin BTC/USD 25.689,29 -0,8% 25.781,23 25.850,26 +54,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,04 87,51 -0,5% -0,47 +11,1% Brent/ICE 90,37 90,65 -0,3% -0,28 +10,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,53 34,51 +5,9% +2,02 -57,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,75 1.918,90 +0,4% +6,85 +5,6% Silber (Spot) 23,13 22,92 +0,9% +0,21 -3,5% Platin (Spot) 899,93 895,63 +0,5% +4,30 -15,7% Kupfer-Future 3,76 3,69 +1,8% +0,07 -1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

