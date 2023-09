Kleve (ots) -In der Welt der Finanzen ist und bleibt der Krypto-Markt eine Quelle anhaltender Diskussionen. Jan Bräutigam ist Krypto-Experte und Gründer der Jan Bräutigam Consulting GmbH. Mit seiner Krypto-Masterclass hilft er Menschen dabei, sich erfolgreich am undurchsichtigen Krypto-Markt zu positionieren. Wie ihm sein starkes Netzwerk verschiedener Experten dabei hilft, erfahren Sie im Folgenden.Der Krypto-Markt hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die rasante Wertsteigerung digitaler Assets hat die Aufmerksamkeit von Medien, Investoren und Regulierungsbehörden auf sich gezogen. Während einige in diesem Markt die Zukunft des Finanzsystems sehen, betrachten andere ihn lediglich als vorübergehenden Trend, der in absehbarer Zeit vergehen wird. Entsprechend schwer fällt es Laien, sich selbst ein Urteil zu bilden. "Für unerfahrene Anleger kann der Krypto-Markt äußerst überfordernd und sogar gefährlich sein", betont Jan Bräutigam, Gründer der Jan Bräutigam Consulting GmbH. "Dennoch sind Krypto-Währungen mittlerweile vielerorts salonfähig geworden.""Um sich erfolgreich am Krypto-Markt zu positionieren, ist ein umfangreiches Netzwerk verschiedener Experten von entscheidender Bedeutung", fährt der Krypto-Experte fort. "Jeder Experte bringt seinen eigenen Blickwinkel und ganz eigene Fachkenntnisse mit, von denen Anleger profitieren." Genau das bietet Jan Bräutigam seinen Teilnehmern: Gemeinsam mit seinem Betreuungsteam unterstützt er Menschen dabei, erfolgreich auf dem Krypto-Markt Fuß zu fassen. Zu diesem Zweck bietet die Jan Bräutigam Consulting GmbH eine Krypto-Masterclass an, die sowohl essenzielle Grundlagen als auch exklusives Praxiswissen vermittelt. Hinzu kommt eine intensive Betreuung, in deren Rahmen Hürden durch Falschinformationen, Betrüger oder Fehlinvestitionen zuverlässig aus dem Weg geräumt werden.Betreuungsteam für bessere Entscheidungen und zusätzliche Sicherheit im Krypro-MarktDas breite Spektrum an Expertise des Betreuungsteams der Jan Bräutigam Consulting GmbH, das sich aus Jan Bräutigam selbst, Holger Kuhlmann und Phil Haakon Haunhorst zusammensetzt, bietet den Kunden zahlreiche Vorteile. "Der Krypto-Markt ist gemeinhin für seine Volatilität bekannt, was speziell beim Risikomanagement besondere Herausforderungen mit sich bringt", erklärt Jan Bräutigam. "Hinzu kommen neue Technologien wie Tokenisierung, NFTs und Metaverse, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Aus diesem Grund setzt sich unser Betreuungsteam aus verschiedenen Experten zusammen, die unsere Teilnehmer dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen." Anleger profitieren in vielerlei Hinsicht von diesem Netzwerk. So können sie nicht nur bessere Anlageentscheidungen treffen, sondern auch zusätzliche Sicherheit gewinnen. Das trägt dazu bei, das Vertrauen in die eigenen Private-Sale-Projekte und den gesamten Krypto-Markt zu stärken.Jan Bräutigam - Erfolgsinvestor und MentorJan Bräutigam ist ein erfolgreicher Investor und Mentor. Mit seiner Krypto-Masterclass hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, sich im Krypto-Markt zu positionieren. Auf Grundlage seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung in diesem Bereich hat er bereits zahlreichen Kunden zu beeindruckenden Ergebnissen verholfen. Unabhängig von ihren finanziellen Voraussetzungen können Teilnehmer mit seiner Methode Krypto-Währungen identifizieren, die kurz vor einer Wertsteigerung stehen - und auf diese Art und Weise in kurzer Zeit hohe Renditen erzielen.Holger Kuhlmann - Blockchain-Berater und Web3-ExperteHolger Kuhlmann ist ein angesehener Berater in den Bereichen Blockchain und Web3. Mit umfassendem Wissen und tiefgreifender Erfahrung hat er sich auf die Tokenisierung von Sachwerten spezialisiert. Er ist seit 2014 im Krypto-Bereich aktiv. Seit 2017 berät er Finanzinstitutionen in diesem Bereich. Als Mitglied der Digital Euro Association (DEA) und der Electronic Transaction Association (ETA) ist er bestens in der Blockchain-Industrie vernetzt. Bekannt für seine Expertise in der Tokenisierung von Vermögenswerten, im Bereich Smart Contracts und in der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen, hat er bereits zahlreichen Unternehmen bei der Einführung von Blockchain-Technologien geholfen.Phil Haakon Haunhorst - Unternehmer und Web3-InvestorPhil Haakon Haunhorst ist ein deutscher Unternehmer und Investor, der sich auf Spitzentechnologien wie den Web3-Bereich konzentriert. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Integration von Enterprise Resource Planning in das Web3. Mit seinem Beratungshintergrund in den Bereichen Unternehmens-Ressourcen-Planung, Wirtschaft und Krypto-Technologie-Ausbildung bringt er wertvolle Erfahrungen in die Vision der Jan Bräutigam Consulting GmbH ein.