HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Schaeffler erhöht seine Investition in das schwedische Start-Up H2 Green Steel. In der jüngsten Finanzierungsrunde stockte der Konzern aus Herzogenaurach seine Beteiligung um 65 Millionen auf insgesamt 100 Millionen Euro auf, wie er am Montag mitteilte. Für Schaeffler sei dies das bislang größte Eigenkapitalinvestment in eine Minderheitsbeteiligung an einem anderen Unternehmen, hieß es.

Genaue Zahlen zum Anteil an H2 Green Steel nannte Schaeffler nicht. Es gebe aber größere Investoren. In der jüngsten Kapitalrunde hatte H2 Green Steel nach eigenen Angaben 1,5 Milliarden Euro eingesammelt. Das Unternehmen will durch den Einsatz von Wasserstoff anstelle von Kohle Stahl mit einem um bis zu 95 Prozent reduzierten CO2-Ausstoß produzieren.

Schaeffler will zudem auch als strategischer Technologiepartner von H2 Green Steel sein Know-how bei der Entwicklung neuer Stahlgüten einbringen und zusammen mit H2 Green Steel neue Anwendungen beim Einsatz nachhaltiger Wälzlagerlösungen in der Produktion schaffen./ruc/DP/ngu