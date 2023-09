München (ots) -So ziemlich auf den letzten Drücker hat sich ein/e GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf zum/r Sieger-Chance-Rentner/in gemacht.Am späten Samstagnachmittag gab er/sie seinen/ihren Spielauftrag für die Soziallotterie ab und entschied sich darüber hinaus für die Teilnahme an der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance". Genau diese Entscheidung hat zur Folge, dass in den nächsten zehn Jahren monatlich 5.000 Euro aufs Konto fließen, da der Spielauftrag die am Samstagabend in München gezogene Gewinnzahl 890888 aufweist.Alternativ zu der monatlichen Rente kann die Gewinnsumme im Gesamtwert von 600.000 Euro auf Wunsch auch auf einmal ausgezahlt werden.Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5600277