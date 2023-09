NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Tesla von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 400 US-Dollar angehoben. Mit der Entwicklung der fortgeschrittenen Superrechner-Architektur "Dojo" könnte sich der Elektroautobauer einen entscheidenden Vorteil in einem 10-Billionen-Dollar-Markt verschafft haben, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut Dojo zu, den Börsenwert von Tesla um bis zu 500 Milliarden Dollar zu steigern. Das wäre ein Anstieg um fast zwei Drittel - derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Konzerns bei knapp 780 Milliarden Dollar./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2023 / 23:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

