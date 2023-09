Berlin (ots) -Der ehemalige Nachwuchs-Bundestrainer des Deutschen Basketball-Bundes, Patrick Femerling, kritisiert den Zeitpunkt der Entlassung von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick.Dass die Trennung mitten in der entscheidenden Phase des WM-Endspiels verkündet wurde, sei unpassend gewesen, sagte der ehemalige Spieler und Trainer von Basketball-Bundesligist Alba Berlin am Montag im rbb24 Inforadio."Meine persönliche, ehrliche Meinung ist: Ich fand's einfach ein bisschen frech. Weil das so ein großer Sportmoment war und der Fußball natürlich eine riesige Aufmerksamkeit zieht. Dann dazwischen zu schießen, das ist schade, weil man die für den Basketball verdiente Aufmerksamkeit ablenkt - mit einer Meldung, die vom Timing her einfach schlecht ist. Das hat mich ein bisschen verwundert und geärgert."Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft war gestern durch einen Sieg im Finale gegen Serbien zum ersten Mal Weltmeister geworden.Das vollständige Interview können Sie hier hören: https://ots.de/oeqly6Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5600291