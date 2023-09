Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4737/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/36 geht es - mit müdem Sprecher - um 9/11 und Respekt in Richtung Hannes Roither und Stephan Sweerts-Sporck, weiters um eine neue Meldungslage zu Strabag, Dann: Do&Co, SBO, ams Osram und einen Raiffeisen Research-Ausblick samt Spoiler. Semperit schüttet heute eine fette Bruttodividende aus, was auch den Finanzminister freuen wird, im Abspann spiele ich "Devils KESt", vielleicht sollten wir mal demonstrieren gehen. Magnus Brunner, der die aktuelle Situation nicht erfunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...