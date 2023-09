Der DAX konnte am heutigen Montag mit Aufschlägen in den Handel starten und damit die bullische Tageskerze vom Freitag bestätigen. Der DAX konnte im bisherigen Tageshoch 15.870 Punkte und damit genau den 50er-EMA erreichen. In der Folge prallte der DAX zunächst nach unten ab, kann aber aktuell wieder ansteigen und erneut Kurs auf 15.900 Punkte nehmen. Der DAX zeigt sich aktuell bei 15.830 Punkten und damit klar über dem 10er-EMA bei 15.790 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...