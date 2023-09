Düsseldorf (ots) -"Mit dieser Stärkung unseres Leadership Teams bauen wir unsere Position im Markt weiter aus", sagt Dr. Marc Lakner, Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Dies ist ein weiteres Zeichen für unseren Wachstumskurs. Mit Christoph Neunkirchen haben wir einen ausgewiesenen Experten für Telekommunikation, Medien und Technologie gewinnen können. Sabine Spittler, Christine Sachseneder und Dominik Leisinger werden in ihren neuen Rollen als Partner und Managing Directors unseren Klienten wie gewohnt zur Seite stehen und sie nach vorne bringen. Ebenso Daniel Leonhardt, der kürzlich zum Associate Partner ernannt wurde."Christine Sachseneder, Partnerin und Managing Director, Automotive, Transportation & Industrials"Ich freue mich darauf, weiter meine Automotive-Klienten zu unterstützen und meinen Beitrag für den Wachstumspfad von Kearney zu leisten."Sabine Spittler, Partnerin und Managing Director, Digital Transformation"Ich freue mich, weiterhin Klienten bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und bin überzeugt, dass wir als Team eine einzigartige Kombination aus Expertise, Erfahrung und Empathie mitbringen, um für unsere Klienten ein echter Partner auf diesem Weg zu sein.Dominik Leisinger, Partner und Managing Director, PERLab"Ich freue mich darauf, unser PERLab Europe Team weiter auszubauen und unsere Klienten bei allen Fragen zu Design, Produktstrategie und -management zu unterstützen sowie die nachhaltigen Produkt-Portfolios der Zukunft zu entwickeln."Christoph Neunkirchen, Partner und Managing Director, Communication, Media & Technology"Mit dem Schritt zu Kearney freue ich mich sehr, meine Expertise und meine Erfahrungen einzusetzen, um unseren Klienten bei ihren größten Herausforderungen sowie der Verwirklichung ihrer Chancen zu nachhaltigem Erfolg zu verhelfen. Kearney bietet hierzu die perfekte Mischung aus echter Leidenschaft, umfassender Kompetenz und inspirierenden Menschen, die meine Begeisterung vom ersten Tag an entfacht hat."Daniel Leonhardt, Associate Partner"Nachhaltigkeit ist eine der Kernherausforderungen unserer Gesellschaft, insbesondere der chemischen Industrie. Ich freue mich, Lösungen dieses komplexen Problems zusammen mit unseren Klienten zu erarbeiten und als Teil von Kearney meinen persönlichen Beitrag für die Zukunft zu leisten."Pressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001237/100911052