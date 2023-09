Die Märkte stehen vor einer spannenden Woche. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Verbraucherpreise am Mittwoch. Dann könnte ordentlich Bewegung in die Kurse kommen. Heute deutet vieles auf einen freundlichen Start hin. Bei den Einzelthemen geht es heute um Canopy Growth, Qualcomm, Apple, ...