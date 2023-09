ams Osram und die malaysische Regierungsbehörde MIDA kündigen gegenseitige Unterstützung für die weitere Investition und Expansion in Malaysia an. ams Osram hat 2022 mit dem Bau seiner ersten hochmodernen und vollautomatischen 8-Zoll-microLED-Fertigunge in Kulim, Malaysia, begonnen. Der erste Spatenstich für diese Anlage erfolgte 2022, und der Ausbau und die Installation verlaufen planmäßig. Durch die Unterstützung von MIDA wird ams Osram eigenen Angaben zufolge weiterhin eng mit lokalen öffentlichen Forschungsinstituten, Universitäten, Hochschulen und Lieferanten zusammenarbeiten, um Technologien voranzutreiben und Anwendungsfälle für Industrie 4.0 zu implementieren. (Der Input von BSNgine für den ...

