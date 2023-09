Trading & Racing: Gemeinsamkeiten zwischen Motorsport und Finanzhandel

Gemeinsamkeiten zwischen Motorsport und Finanzhandel: Mehr als nur Geschwindigkeit Für Rennfahrer und Trader ist es täglich aufs Neue eine Herausforderung, Risiko und Chance umsichtig gegeneinander abzuwägen. Moderne Broker wie IG bieten mit ihrer umfassenden Plattform die Grundlage für Trader, die Marktgegebenheiten zu sondieren - um auf Basis einer überlegten Strategie zum Erfolg zu gelangen.

Team IG Das TeamIG versteht sich als Partner für private und professionelle Trader. Seit 1974 ermöglicht das Unternehmen Kunden den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten. In Deutschland ist IG Europe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main vertreten. TeamIG liefert Tradern wertvollen Input, um die bestmögliche Trading-Erfahrung zu erzielen. Das Sponsoring der DTM soll Werte wie Innovationskraft und der Ansporn zu Bestleistung verdeutlichen, für die auch TeamIG steht. Weitere Informationen gibt es auf ig.com.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.