Der britische Regierungsveteran Sir Stephen Lovegrove wird in den Lazard-Geschäftsbereichen Geopolitical und U.K. Financial Advisory von London aus tätig sein.

Lazard Ltd (NYSE: LAZ) gab heute bekannt, dass Sir Stephen Lovegrove als Senior Advisor in die Firma eingetreten ist und Kunden in den Bereichen Financial Advisory und Geopolitical Advisory in Großbritannien betreut. Sein Dienstsitz wird in London sein.

"Wir heißen Lloyd herzlich im Vorstand willkommen. Er bringt eine fundierte Perspektive auf wirtschaftliche und geopolitische Themen mit, die er in jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt hat, und sein Einblick in die Energiewende wird für unsere europäischen Kunden von besonderem Interesse sein", sagte Peter Orszag, Chief Executive Officer von Financial Advisory und designierter CEO von Lazard.

Lazard Geopolitical Advisory bringt einige der weltweit erfahrensten geopolitischen Denker mit Lazards umfassendem geschäftlichen Know-how zusammen, um Unternehmensleitern und Vorständen maßgeschneiderte Analysen und strategische Erkenntnisse in einem sich ständig verändernden geopolitischen Umfeld zu bieten.

"Sir Stephen bringt umfassendes Know-how in den Bereichen Energiesicherheit, Finanzdienstleistungen und europäische Handelsbeziehungen für unsere Kunden mit. Seine umfangreiche strategische Kompetenz und seine geopolitischen Kenntnisse werden unseren Kunden helfen, die kritischen wirtschaftlichen und marktbezogenen Auswirkungen sich schnell verändernder wirtschaftlicher und politischer Themen auf der ganzen Welt zu bewerten", sagte Cyrus Kapadia, Chief Executive Officer von Lazard U.K. Financial Advisory.

Sir Stephen Lovegrove war von März 2021 bis September 2022 Nationaler Sicherheitsberater der britischen Regierung und beaufsichtigte im Auftrag des Premierministers die Sicherheits-, Verteidigungs- und Geheimdienstkapazitäten des Vereinigten Königreichs. Zuvor war er von 2016 bis 2021 Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Er hatte eine Reihe von leitenden Funktionen in Whitehall inne, darunter die des Staatssekretärs im Ministerium für Energie und Klimawandel, wo er die Einführung des britischen Differenzvertragssystems für die Finanzierung erneuerbarer Energien beaufsichtigte. Außerdem war er als Leiters der Shareholder Executive der Regierung (jetzt U.K. Government Investments) tätig. Sir Stephen Lovegrove war sieben Jahre lang Vertreter der Regierung im Verwaltungsrat des Londoner Organisationskomitees für die Olympischen Spiele. Nach einer Karriere im Investmentbanking bei Morgan Grenfell und der Deutschen Bank trat er 2004 in den öffentlichen Dienst ein.

Sir Stephen Lovegrove ist derzeit Distinguished Visiting Fellow an der Columbia University, wo er sich auf die Schnittstelle zwischen Energie und nationaler Sicherheit konzentriert. Außerdem hat er die Position eines nicht-exekutives Mitglied des Vorstands der Immobiliengesellschaft Grosvenor Ltd. inne.

