München (ots) -Zwei Rap-Generationen batteln auf Joyn um die besten Talente: Kool Savas und Dardan sind Coaches bei "The Voice Rap by CUPRA". Die neue Show aus dem "The Voice"-Kosmos startet am 14. September auf Joyn und läuft dann acht Wochen lang immer donnerstags kostenfrei auf der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE. Das Talent, das bei "The Voice Rap by CUPRA" am meisten überzeugt, zieht mit seinem Coach schließlich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die Show sogar gewinnen."Beim Rappen ist es oftmals etwas einfacher, die ersten Schritte zu machen als beim Singen", erklärt Rap-Legende Kool Savas die Besonderheit des Genres. Es gehe vor allem um die Persönlichkeit: "Es geht bei Rap nicht darum, erfolgreich zu sein, sondern dass man das macht, was man selbst fühlt und dass man sich verwirklicht und präsentiert.""Wir werden jede Menge Action sehen", verspricht Coach-Kollege Dardan vor den Blind Auditions und macht eine klare Ansage: "Es kann nur einen Gewinner von 'The Voice Rap' geben und das werde natürlich ich sein!"Genau das will Kool Savas dem 25-Jährigen so schwer wie möglich machen: "Dardan soll sich das alles nicht zu leicht vorstellen. Es ist nicht so einfach, wie der Rest seiner Karriere. Der hat die ganze Zeit einen Höhenflug und bei ihm läuft immer alles super. Aber jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft."So geht "The Voice Rap by CUPRA"In vier Blind Auditions drehen sich die Coaches Kool Savas und Dardan für die besten Rap-Talente um. Danach folgen eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im VoiceRap-Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht schließlich mit seinem Coach direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die 13. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Musikshow sogar gewinnen.Produziert wird "The Voice Rap by CUPRA" von Bildergarten Entertainment, Original Format by ITV Studios Netherlands."The Voice Rap by CUPRA", acht Folgen ab 14. September 2023, immer donnerstags auf JoynDas ganze Interview mit Kool Savas finden Sie unter http://presse.prosieben.de/TVOG2023/Coaches. Infos und Fotos zu den Talenten der ersten Blind Audition gibt es auf: http://presse.prosieben.de/TVOG2023Hashtag zur Show: VoiceRap