Berlin (ots) -Bernie Sanders kommt Mitte Oktober nach Berlin, um sein neues Buch vorzustellen. "Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein" erscheint am 14. Oktober im Tropen Verlag. Am 12. Oktober um 19:30 Uhr findet die Buchpremiere im Haus der Kulturen der Welt statt.Seine Reise nach Europa besteht nur aus wenigen Stationen. Außer in Berlin wird der US-amerikanische Senator in den Niederlanden und Belgien auftreten. "Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein" ist ein eindrucksvolles Zeugnis von Bernie Sanders politischem Lebenswerk und ein kämpferischer Appell an die nächste Generation. Er tritt dafür ein, das hyperkapitalistische System grundsätzlich in Frage zu stellen. Dabei geht seine Vision weit über die Forderungen aus der Zeit seiner Wahlkampagnen hinaus. Er zeigt, dass wirtschaftliche Rechte als Menschenrechte anerkannt werden müssen, um die wachsende Ungleichheit zu bekämpfen, und er ermutigt seine Leserinnen und Leser, eine Gesellschaft zu schaffen, die einen angemessenen Lebensstandard für alle bietet.Für Rezensionsexemplare, Interviewwünsche und Pressekarten kontaktieren Sie bitte Verena Knapp: v.knapp@klett-cotta.deEine Kooperationsveranstaltung von Tropen Verlag, Rosa-Luxemburg-Stiftung und der American Academy.