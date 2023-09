© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Der Terminkalender ist in dieser Woche voll mit wichtigen Konjunkturdaten. Kann eine positive Überraschung den DAX endlich aus dem Tiefschlaf reißen und ihn aus seiner Seitwärtsrange befreien?

Charttechnikexperte Stefan Klotter, Chefredakteur unseres Börsendienstes FAST BREAK, nimmt zum Start der Woche nicht nur den deutschen Leitindex unter die Lupe, sondern auch den Nasdaq sowie wichtige Growth und Value-Branchen.

Ist der Zeitpunkt für die Rotation aus Tech in die defensiven Branchen wie Konsumgüter schon gekommen? Was macht die Europäische Zentralbank am Donnerstag? Und wie sieht es in den Sektoren Banken und Transport aus?

Das und mehr im Video!

Handeln wie die Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen!

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion