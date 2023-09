Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Leichte Kursgewinne - Anleger vor EZB-Zinsentscheid defensiv Die von der EZB-Leitzinsentscheidung dominierte Woche hat am deutschen Aktienmarkt mit leichten Kursgewinnen begonnen. Nach der schwächeren Vorwoche und einer ersten Erholung am Freitag setzte der Dax seinen Aufwärtskurs am Montag fort. weiterlesen International USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September 22 Jahre nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...