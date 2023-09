Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Das, was die Ukraine mit dem größten Nachdruck verlangt, um sich gegen den russischen Aggressor besser zur Wehr setzen zu können, bekommt sie nicht. Auf eine deutsche Zusage, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, wartet das überfallene Land weiter vergeblich. (...) Es ist nachvollziehbar, dass eine Nation, die um ihr Überleben kämpft, da mit Verbitterung reagiert. Doch die Zurückhaltung der Bundesregierung ist ebenfalls verständlich. Dass Taurus-Raketen für die Ukraine von großem militärischem Wert wären, steht außer Frage. Doch kann man sich wirklich auf die Zusage der Regierung in Kiew verlassen, keine Ziele auf russischem Boden anzugreifen? Selbst, wenn Präsident Wolodymyr Selenskyj das ernst meint: Was, wenn er den Krieg nicht überlebt oder eine Niederlage droht? Bei einer Attacke mit Raketen "Made in Germany" auf Russland könnte die Lage völlig außer Kontrolle geraten.



