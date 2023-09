Die Commerzbank holt einen weiteren ehemaligen Erste Group-Vorstand an Bord. Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat Bernd Spalt, von 2020 bis 2022 CEO der Erste Group, mit Wirkung vom 1. Januar 2024 als Chief Risk Officer in den Vorstand des Instituts berufen. Er tritt die Nachfolge von Marcus Chromik an. Die Berufung von Bernd Spalt steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht, wie es heißt. Mit Thomas Schaufler und Sabine Mlnarsky sind zwei weitere ehemalige Erste Group-Manager im Vorstand der Commerzbank.

