Die United States Army hat einen Auftrag in Höhe von über 385 Millionen US-Dollar über die weitere Produktion und Lieferung von Antilock Brake System/Electronic Stability Control (ABS/ESC) Nachrüstsätzen an die Ricardo Defense Inc mit einem Auftragsabschlussdatum zum 15. März 2026 vergeben. Die ABS/ESC-Nachrüstsätze dienen der Unterstützung der High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV) der US Army.

Die Vertragshandlung verlängert den früheren dreijährigen Vertrag, der im März 2021 abgeschlossen wurde, um zwei weitere Jahre und erhöht die Obergrenze von 89 Millionen US-Dollar auf 474 Millionen US-Dollar.

Die künftigen Finanzmittel werden durch jeden Lieferauftrag (DO) nach Erhalt des ersten Lieferauftrags gemäß den Bedingungen des verlängerten Vertrags auf eine Erhöhung um 92 Millionen US-Dollar festgelegt. Die Lieferung der Einheiten dieses Auftrags wurde inzwischen eingeleitet und wird in der ersten Jahreshälfte 2024 fortgeführt.

Chet Gryczan, President der Ricardo Defense Inc, erklärte: "Dieser Auftrag unterstützt die Nachrüstung des HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) und ist Beleg für unsere Bestrebungen, der Sicherstellung der Sicherheit der Soldaten bei allen militärischen Schulungen und durchgeführten Einsätzen besonderes Gewicht beizumessen."

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und beschäftigen nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Wir verfügen über außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen zur Unterstützung der Energiewende und Ressourcenallokation, der Umweltdienste sowie der sicheren und intelligenten mobilen Mobilität. Unser globales Beraterteam, unsere Umweltspezialisten, Ingenieure und Wissenschaftler sind unseren Kunden jeden Tag behilflich, hochkomplexe und dynamische Herausforderungen zu bewältigen, um zur Schaffung einer sicheren und nachhaltigen Welt beizutragen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ricardo.com.

Ricardo Defense Inc. ist innerhalb von Ricardo plc die Geschäftseinheit, die an als geheim eingestuften Sicherheits- und Verteidigungsverträgen für das US-Verteidigungsministerium arbeitet. Sie operiert daher als separate Einheit, die einem besonderen Sicherheitsabkommen (Special Security Agreement, SSA) unterliegt. Ricardo Defense Inc. bietet Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Kunden im Verteidigungsbereich bei der Integration komplexer und vielfältiger Systeme konfrontiert sind, und ist darauf spezialisiert, innovative Technologien aus der Wissenschaft in die Praxis zu überführen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

