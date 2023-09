NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Stacy Rasgon wagte in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Entwicklung der Geschäfte von Chipkonzern mit der Autoindustrie. Die Zielsetzungen für dieses Jahr hätten Bestand, doch langsameres Wachstum und steigende Lagerbestände stünden im Raum. Er sei mehr und mehr davon überzeugt, dass eine Korrektur des Inventars bevorsteht. Diese könnte aber für Chip-Spezialisten im Bereich Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme milder verlaufen./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 02:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

