Apple Keynote, EZB & Verfallstag. Wochenausblick für DAX, Nasdaq, WTI & Aktien (Apple, Intel, Microsoft

Zum Wochenstart kann sich der DAX erneut auf der Oberseite zunächst Raum verschaffen und steigt direkt zum XETRA-Start über die Hochs der letzten Woche. Ein starker Impuls, dessen Nachhaltigkeit wir im Video hinterfragen. Denn letztlich hat der Index in der Vorwoche seine GAPs, also die Kurslücken zum Vortagesschluss, immer wieder aufgefüllt. Wäre dies heute der Fall, ist erneut ein Ausbruchsversuch auf der Oberseite mit Kurse um und über 15.800 Punkten als gescheitert anzusehen.

Die Vorwoche hatte zudem eine negative Bilanz an der Wall Street gezeigt. Vor allem die Technologietitel Nvidia und Apple litten unter "Gewinnmitnahmen" und der News aus China, ggf. in Zukunft weniger iPhones für Firmenmitarbeiter auszugeben. Welche Auswirkungen kann dies haben und wie stellt sich die Aktie vor den wichtigen Produkt-Updates bei Apple dar? Darüber sprechen wir ausführlich im Aktienteil und blickten zunächst auf die Gesamtverfassung der US-Indizes sowie die Volatilitätsparameter in der Woche des großen Verfallstages.

Relative Stärke zeigte weiter der Ölpreis und konnte die Jahreshochs ausbauen. Hier scheint der Markt eine weitere starke Wirtschaft zu interpretieren, die dann ggf. mit einem Update zu den Verbraucherpreisen aus den USA am Mittwoch noch einmal bestätigt werden könnte. Als Stellvertreter der Branche ist Chevron im Blickfeld der Aktienanalyse gewesen. Wir stellen die jeweilige Kursentwicklung NanoTrader zusammen mit volumenbasierten Indikatoren dar.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir noch einmal tiefer in die News rund um Apple ein und zeigen auch Microsoft auf, die mit der anstehenden Präsentation der Surface-Modelle eine direkte Konkurrenz zu den Apple iPads darstellen.

Die Aktie war ebenfalls eine der wenigen Gewinner im Dow Jones der Vorwoche und wurde nur durch die Intel überholt. Intel liefert für diese Modelle einige Chips und kann weiterhin in der Aufholjagd nach Performance in Richtung Nvidia am Markt positiv überzeugen. Sind die Trends hier weiterhin intakt?

Ein ausführliches Sonderformat zur Intel-Aktie gibt es hier.

Aus dem Nasdaq stellten wir noch den Gewinner vor, die AirBnB. Von der ursprünglichen Geschäftsidee muss jedoch etwas abgewichen werden, denn einige Städte, so auch New York, schränken die Vermietung von Ferienwohnungen aus kommerziellem Gründen weiter ein. Gut für das Stadtbild und allen Anwohner:innen aber womöglich schwierig für die weitere Geschäftsentwicklung.

Dies diskutieren wir kontrovers und haben als weiteren Nasdaq-Favoriten die Fortinet im Programm, welche sich von den jüngsten Verlusten nun wieder erholt und neue Produkte an den Markt bringt. Internetsicherheit bleibt somit ein Wachstumsthema.

Weitere Werte besprachen wir nach dem offiziellen Teil dieser Aufzeichnung.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

