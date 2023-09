Vaduz (ots) -Zu ihrem alljährlichen Treffen, das dieses Jahr vom Montag, 11. bis Dienstag, 12. September stattfindet, haben sich neben dem König der Belgier als Gastgeber die Staatsoberhäupter von Luxemburg, Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein in Belgien eingefunden.Beim Schwerpunktthema "Weltraum" kam es zu einem sehr interessanten Erfahrungsaustausch mit Astronautinnen und Astronauten der European Space Agency (ESA). Es wurde aufgezeigt, dass sich Europa - bei allen anderen drängenden Problemen - in den nächsten Monaten entscheiden wird müssen, ob es für sich eine Perspektive in der Raumfahrt sieht, oder aber entscheidende Schritte bzw. den Anschluss verpasst und politisch und industriell in diesem Bereich Gefahr läuft, weiter an den Rand gedrängt zu werden.Erbprinz Alois konnte in seiner Wortmeldung kurz auch auf das in parlamentarischer Behandlung stehende Weltraumgesetz eingehen und führte dabei aus, dass die erfreulich schnelle Umsetzungsphase vor allem den kurzen Wegen in Liechtenstein geschuldet ist.Der morgige Tag steht dann ganz im Zeichen der Kreislaufwirtschaft und nebst einem offenen Austausch zu diesem wichtigen Thema besuchen die Staatsoberhäupter auch die Kabelwerk EUPEN AG, welche in ihrem Bereich zu den führenden Unternehmen Europas gehört und aufgrund ihrer Produktionsverfahren ein konkretes und anschauliches Beispiel der Kreislaufwirtschaft in der Praxis darstellt.Pressekontakt:Sekretariat S.D. Erbprinz Alois von und zu LiechtensteinT +423 238 1200se@sfl.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911055