Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat mit Blick auf den mutmaßlichen Anschlag auf die Bahn-Infrastruktur den Einsatz von Drohnen und Bewegungssensoren für die Überwachung von Strecken gefordert. "Die Bundespolizei braucht moderne Überwachungstechnik wie Drohnen, Bewegungssensoren und Kameraüberwachung an der Strecke", sagte der Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei, Andreas Roßkopf, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Zudem ist es nötig, besonders sensible Streckenabschnitte - Hochgeschwindigkeitsstrecken und Gleiskreuzungen - durch Zäune zu schützen, welche elektronisch gesichert sind. In allen Fernverkehrszügen brauchen wir auch eine Kameraüberwachung", fügte Roßkopf hinzu.

