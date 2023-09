DJ Bundesregierung betont Fortschritte bei Startup-Strategie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat laut Wirtschaftsministerium im ersten Jahr nach dem Beschluss ihrer Startup-Strategie fast die Hälfte der aufgeführten Maßnahmen umgesetzt. Das geht den Angaben zufolge aus dem ersten Fortschrittsbericht des Ministeriums zur Umsetzung der Startup-Strategie hervor. Die Umsetzung der Strategie sei im ersten Jahr nach ihrem Beschluss "mit Hochdruck vorangetrieben" worden, erklärte das Ministerium in einer Mitteilung. "45 Prozent der Maßnahmen sind bereits vollständig umgesetzt", hob das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hervor.

Darüber hinaus habe die Regierung bei der Hälfte der Maßnahmen konkrete, substanzielle Vorbereitungen zu ihrer Umsetzung unternommen. Fortschritte gebe es dabei "in allen Handlungsfeldern". Startups seien Treiber für wirtschaftliche Dynamik und Erneuerung. "Eine starke Startup-Szene ist daher zentral, um die großen Herausforderungen zu meistern, vor denen wir aktuell stehen: allen voran der Klimawandel mit seinen Auswirkungen ebenso wie die digitale Transformation", betonte das Ministerium. Gleichzeitig lasteten die gegenwärtigen Krisen auch auf den Startups. Umso wichtiger sei daher eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, weshalb die Regierung im Juli 2022 erstmals eine Startup-Strategie beschlossen habe und diese seitdem umsetze.

An besonders wichtigen Umsetzungsfortschritten nannte das Ministerium zahlreiche Maßnahmen zur Finanzierung. So habe im Februar der neue DeepTech & Climate Fonds begonnen, in Startups zu investieren und die vierte Fondsgeneration des High-Tech Gründerfonds habe bei Investoren rund 500 Millionen Euro für weitere Investitionen in Startups eingesammelt. Auch sehe der im August vom Kabinett beschlossene Entwurf für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz verschiedene Neuerungen vor, um Startups den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern sowie die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu verbessern.

Zudem sei im Februar die European Tech Champions Initiative gestartet, an der sich Deutschland zusammen mit anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beteilige und die großvolumige Finanzierungsrunden verstärkt aus europäischen Investitionsmitteln ermöglichen solle. Außerdem habe der Wachstumsfonds Deutschland, der insbesondere privates Kapital institutioneller Investoren aus Deutschland und Europa für die Startup-Finanzierung mobilisieren solle, seine Investitionstätigkeit aufgenommen und bereits in mehr als zehn deutsche und europäische Wagniskapitalfonds investiert. Seit August gewähre ferner das Programm RegioInnoGrowth Startups und Mittelständlern mit innovativen Geschäftsmodellen und einem Jahresumsatz bis zu 75 Millionen Euro über die Landesförderinstitute stille und offene Beteiligungen sowie Nachrang- und Wandeldarlehen.

Mit Blick auf die Talentgewinnung träten ab 18. November Gesetz und Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung gestaffelt in Kraft, die verschiedene für Startups relevante Neuerungen enthielten, hieß es weiter von dem Ministerium. Bei der öffentlichen Vergabe gebe es zudem speziell für innovative Beschaffungen seit Dezember 2022 eine Plattform als Bindeglied zwischen öffentlichen Auftraggebern und innovativen Unternehmen und Startups.

