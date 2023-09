teamLab Planets TOKYO in Toyosu, Tokio, wurde am 6. September bei der Zeremonie in Ho Chi Minh als Gewinner der World Travel Awards 2023 in der Kategorie "Asia's Leading Tourist Attraction 2023" bekannt gegeben.

Im Anschluss an diese Zeremonie wird der Gewinner aus jeder Region der Welt nominiert, um im Dezember 2023 den Titel "World's Leading Tourist Attraction 2023" zu gewinnen. Die World Travel Awards, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, prämieren die besten Reiseziele. Dabei werden nicht nur die Stimmen von Fachleuten aus der Reisebranche, sondern auch die von normalen Wählern berücksichtigt. Das Wall Street Journal beschrieb sie als "das Pendant der Reisebranche zur Oscar-Verleihung".

Die Nominierten für Asia's Leading Tourist Attraction 2023 waren die folgenden (in alphabetischer Reihenfolge):

Angkor Temples (Kambodscha)

Borobudur (Indonesien)

Chinesische Mauer

Ha Long Bay (Vietnam)

Intramuros (Philippinen)

Sengan-en und Shoko Shuseikan Museum (Kagoshima, Japan)

Taj Mahal (Indien)

teamLab SuperNature Macao (China)

Terrakotta-Krieger (China)

Die Verbotene Stadt (China)

Kaiserpalast Tokio (Japan)

Victoria Peak (Hongkong)

Über die World Travel Awards

Die World Travel Awards wurden im Jahr 1993 gegründet, um herausragende Leistungen in allen wichtigen Bereichen der Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche zu würdigen, zu belohnen und zu feiern. Heute gilt die Marke World Travel Awards weltweit als das ultimative Gütesiegel für Spitzenleistungen in der Branche.

Die Stimmen werden von Experten aus der Reisebranche und dem Gastgewerbe sowie von Verbrauchern aus über 200 Ländern auf der ganzen Welt abgegeben.

Website: http://www.worldtravelawards.com/

Über teamLab Planets TOKYO

teamLab Planets, das im vergangenen Juli sein 5-jähriges Bestehen feierte, erneuerte mehrere Ausstellungsräume und enthüllte eine neue Installation, die ein noch eindrucksvolleres Erlebnis bietet. Außerdem wurde die Schließung des Museums, die ursprünglich für Ende 2023 geplant war, aufgrund seiner Beliebtheit bis Ende 2027 aufgeschoben.

teamLab Planets ist ein Museum, in dem man durch Wasser geht, und ein Garten, in dem man eins mit den Blumen wird. Es besteht aus 4 großflächigen Ausstellungsbereichen und 2 Gärten, die vom Kunstkollektiv teamLab gestaltet wurden.

teamLab Planets TOKIO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

teamLabPlanets

7. Juli 2018 Ende 2027

Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokio

