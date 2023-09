Bielefeld (ots) -Gysi: "Wagenknecht-Partei? Das kann man vergessen!"Der Linke-Politiker Gregor Gysi glaubt nicht an eine Partei der beliebten Linke-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht, die in der Lage wäre, bei Bundestagswahlen anzutreten. "Da es bei der Europawahl wohl keine Sperrklausel geben wird, hätte solch eine Liste dort eine Chance. Viel schwerer würde dagegen die Bundestagswahl im September 2025 werden. Man muss sich mal vorstellen, dass Sahra Wagenknecht 16 Landesverbände mit 30 Büros und 40 Telefonen aufbaut. Das kann man vergessen", sagte Gysi dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Online). Der Drang nach einer solchen Partei sei nicht groß genug."Außerdem klingt es sehr verführerisch, wenn man bei den Flüchtlingen so ein bisschen an der Seite der AfD steht, wirtschaftlich bei Ludwig Erhard und sozial bei uns. In aller Regel sammelt man die Stimmen nicht, sondern verliert sie aus unterschiedlichen Gründen.Ich will die Abspaltung verhindern, weil ich finde, dass Sahra Wagenknecht zu unserer Partei gehört. Aber wenn sie den Weg gehen sollte, dann würde in meiner Partei eine neue Leidenschaft entstehen, die Linke zu retten. Die Konkurrenz wollte uns schon so oft zerstören, deswegen sollten nun nicht einige Linke denken, dass es ihre Aufgabe sei. Das wäre ja absurd", so Gysi weiter.Pressekontakt:Westfalen-BlattTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/5600710