"Cloud ist die Hölle", sagt Thomas Pleines, CFO von secunet security Networks, bei dem 60 Minuten dauernden digitalen Round Table von Alster Research und schiebt nach: "Zumindest wenn es um Sicherheit geht." Entsprechend genau nimmt es der Anbieter von leistungsfähiger Verschlüsselungstechnologien für den Einsatz in kritischen Behörden oder auch Institutionen mit hohen Geheimhaltungsstufe wie der ... The post secunet security Networks: Auf dem Weg in die Cloud appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...