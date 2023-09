Trotzdem für Italien eine dem Vorjahr entsprechende Ernte prognostiziert wird, präsentieren sich die einzelnen Anbaugebiete sehr unterschiedlich, wie der Südtiroler Bauernbund (SBB) berichtet: So steigt die Erntemenge in Südtirol im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 930.583 Tonnen und jene des Trentino auf 495.243 Tonnen Äpfel, was einem Plus von vier Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...