FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://foxit.com/de), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, freut sich den Launch des Upgrades für seine intelligente Dokumentenplattform (Intelligent Document Platform), die Foxit PDF Editor Suite, bekanntzugeben. Damit gehen Erweiterungen einher, die Unternehmen unvergleichliche Flexibilität, Effizienz und Sicherheit im Dokumenten-Workflow bieten.Die Foxit PDF Editor Suite (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/) ist branchenführend und bietet eine umfassende Intelligent Document Platform. Neben den leistungsstarken PDF-Bearbeitungsfunktionen integriert sie eSign-Funktionen und KI-Dienste, darunter die innovative Schwärzungsfunktion Smart Redact. Die Suite gilt als Vorreiter bei der nahtlosen Verbindung von KI-Technologie und PDF-Bearbeitung und ist damit führend auf dem Markt. Aufgrund ihres wettbewerbsfähigen Preises ist sie darüber hinaus die erste Wahl für Unternehmen, die auf der Suche nach einer kosteneffizienten, vielseitigen Lösung sind.Weitere Informationen über die Foxit PDF Editor Suite sowie eine kostenlose Testversion zum Download erhalten Sie unter https://www.foxit.com/pdf-editor/de.Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:- Sichere KI-Unterhaltungen: Foxits KI-gesteuerte Schwärzungsfunktion Smart Redact stellt sicher, dass PDF-Dokumente keine persönlichen und proprietären Daten enthalten und garantiert, dass nur bereinigte Inhalte mit ChatGPT interagieren. User*innen profitieren so von einer nahtlosen und sicheren KI-Erfahrung.- Plattformübergreifender KI-Assistent: Foxit PDF Editor Suites KI-Assistent ist jetzt auf Windows-, Mac- und Cloud-Plattformen verfügbar. User*innen können so plattformübergreifend mit KI-gestützten Funktionen wie Dokumente zusammenfassen, Texte umschreiben, übersetzen und Sprachkorrektur arbeiten und so ihre Produktivität steigern.- Upgrade der Lizenzierungskonsole: Die Foxit Admin Console der Suite wurde weiterentwickelt und bietet Unternehmen eine präzise Kontrolle über einzelne Cloud-basierte Dienste wie eSign, KI-Assistenten und Smart Redact. Diese Verbesserung ermöglicht Unternehmen, Funktionen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und so die Einhaltung von Vorschriften und die Optimierung von Ressourcen sicherzustellen.- Zusammenarbeit mit ChatGPT: Foxit PDF Assistant ist im Plugin-Store von ChatGPT erhältlich. Die Integration ermöglicht fortschrittliche PDF-Konvertierungsfunktionen innerhalb des ChatGPT-Ökosystems und läutet ein neues Zeitalter des Dokumentenmanagements ein."Foxit hat sich zu kontinuierlicher Innovation verpflichtet, um den sich entwickelnden Anforderungen unserer Kund*innen gerecht zu werden", sagt Phil Lee, CCO bei Foxit. "Mit der plattformübergreifenden Verfügbarkeit des KI-Assistenten und den verbesserten Funktionen für das Lizenzmanagement bietet unsere Foxit PDF Editor Suite beispiellose Flexibilität und Steuerung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu verbessern und nahtlose Dokumenten-Workflows zu gewährleisten."Wenn Sie mehr über die leistungsstarken Funktionen zur Erstellung, Bearbeitung, Zusammenarbeit und zum Schutz sowie die KI-Funktionen der Foxit PDF Editor Suite erfahren möchten, melden Sie sich für das Webinar am 5. Oktober 2023 an: https://www.foxit.com/webinar/2023/all-in-one-productivity-platform/Über FoxitFoxit wurde 2001 gegründet und ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit kombiniert benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Dienste in einem leistungsstarken Produkt: Die Foxit PDF Editor Suite. Diese intelligente Dokumentenplattform ermöglicht es User*innen, mit dem integrierten PDF Editor (https://www.foxit.com/pdf-editor/de/) und den eSign (https://www.foxit.com/esign-pdf/de/)-Lösungen Dokumente zu erstellen, zu bearbeiten, auszufüllen und zu unterschreiben - von überall und auf jedem Gerät. Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat weltweit bereits mehr als 485.000 Kunden, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 20 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5600714