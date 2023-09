EQS-News: RENK Holding GmbH / Schlagwort(e): Börsengang

RENK Holding GmbH: RENK Group plant Börsengang



12.09.2023 / 06:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE RENK Group plant Börsengang Weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen für verschiedene zivile und militärische Endmärkte

Gut investierte globale Präsenz mit 14 Produktions- und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsstandorten sowie fünf internationalen Vertriebs-, Service- und F&E-Niederlassungen

Gut positioniert in starken Wachstumsmärkten, angetrieben von den globalen Megatrends eines höheren Bedarfs nach Sicherheit und der Energiewende mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10% für den adressierbaren Gesamtmarkt 2022-2027

Erfolgreiche Transformation und Neupositionierung unter der Eigentümerschaft von Triton

Auftragsbestand [1] mit 1,7 Mrd. Euro zum 30. Juni 2023 auf Rekordniveau

mit 1,7 Mrd. Euro zum 30. Juni 2023 auf Rekordniveau Angetrieben von einer starken Entwicklung im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) wird gruppenweit für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatz von 900 bis 1.000 Mio. Euro erwartet (2022: 849 Mio. Euro), mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von ~10% angestrebt

Bereinigte Gruppen-EBIT-Marge [2] von 17% im Jahr 2022, für das Gesamtjahr 2023 wird eine Spanne von 16-17% erwartet, mittelfristig ~19-20%

von 17% im Jahr 2022, für das Gesamtjahr 2023 wird eine Spanne von 16-17% erwartet, mittelfristig ~19-20% Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, mit Produkten, die die Energiewende bei den Kunden unterstützen und im eigenen Betrieb mit dem Ziel, in Europa bis 2030 und weltweit bis 2040 bilanziell klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2)

Relevanter Streubesitz angepeilt, um liquiden Markt für Aktien der RENK Group zu erzeugen, Angebot bestehender Aktien wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein, abhängig von Marktbedingungen

Triton bleibt engagierter Anteilseigner

Geplante Notierung und Zulassung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Augsburg, 12. September 2023 - Die RENK Group bereitet gemeinsam mit ihrem Aktionär Rebecca BidCo S.à.r.l., einer Holding, die sich mehrheitlich im Besitz des Fonds "Triton V" der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet, einen Börsengang vor und beabsichtigt, die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu beantragen. Der geplante Börsengang soll den Grundstein für weiteres profitables Wachstum und Wertschöpfung bei der RENK Group legen, indem er größere internationale Sichtbarkeit im Einklang mit dem Ausbau der internationalen Präsenz sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten schafft. Der geplante Börsengang würde ein öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in anderen Ländern umfassen und voraussichtlich aus einem Angebot von bestehenden Aktien im Besitz von Triton bestehen. Nach Abschluss des Börsengangs wird Triton weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der RENK Group halten. Das Angebot strebt einen relevanten Streubesitz an, um einen liquiden Markt für Aktien der RENK Group zu erzeugen. Der Börsengang soll in Abhängigkeit von Marktbedingungen voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Susanne Wiegand, CEO der RENK Group, sagte: "Angetrieben von unserem hochmotivierten Team und unterstützt von unserem Investor Triton, hat sich die RENK Group zu einem weltweit führenden Anbieter von einsatzkritischen Antriebslösungen und zu einem erfolgreichen, eigenständigen Unternehmen mit internationaler Präsenz, einer etablierten globalen Marke und einer gut ausgestatteten Wachstumsplattform entwickelt. Der geplante Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt auf unserem Wachstumspfad. Als ‚trusted partner' unserer Kunden und Geschäftspartner wollen wir aus unserer führenden Marktposition heraus die starke und nachhaltige Wachstumsdynamik in der globalen Verteidigungsindustrie und unseren zivilen Endmärkten nutzen. Diese wird angetrieben durch die globalen Megatrends eines höheren Bedarfs nach Sicherheit und der Energiewende." Christian Schulz, CFO der RENK Group, sagte: "Der geplante Börsengang wird uns Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten verschaffen und die Strategie der RENK Group unterstützen, ein hohes und nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahrzehnte zu erzielen. Wir wollen dies erreichen, indem wir unsere globale Präsenz nutzen, unsere Technologieführerschaft ausbauen und uns auf nachhaltige Lösungen für unsere Kunden konzentrieren, die die Energiewende unterstützen. Unser kontinuierliches organisches Umsatzwachstum, der Erfolg unseres disziplinierten Akquisitionsansatzes, unser schnell wachsender Auftragsbestand und unser starker operativer Cashflow zeigen, dass wir mit dieser Strategie auf Kurs sind." Claus von Hermann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group und Mitglied des Investment Advisory Committees bei Triton, sagte: "Die RENK Group hat eine erfolgreiche Transformation durchlaufen. Triton hat die RENK Group hier mit Branchenexpertise und mit erheblichen Investitionen in die internationale und produktbezogene Expansion des Unternehmens, in Forschung und Entwicklung sowie operative Exzellenz unterstützt. Die RENK Group ist nun bereit, die nächsten Schritte für weiteres Wachstum als börsennotiertes Unternehmen zu gehen, und Triton freut sich, als engagierter Anteilseigner ein loyaler Partner zu bleiben." Marktführer für einsatzkritische Antriebslösungen in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten Die RENK Group mit Hauptsitz in Augsburg ist einer der weltweit führenden Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio der RENK Group umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, sogenannte Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group bedient insbesondere Kunden aus den Branchen Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion, Öl und Gas sowie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CO2-Abscheidung und Verwendung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. Die technologische Führungsrolle der RENK Group stützt sich auf technische Spitzenleistungen und Innovation. Das Angebot des Unternehmens umfasst Design, Engineering, Produktion, Tests und langfristige Dienstleistungen von und für flexible, kundenspezifische Antriebssysteme. Die RENK Group betreibt ihr Geschäft über die drei Segmente Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) und Slide Bearings (SB). Die RENK Group ist mit einem geschätzten Weltmarktanteil von über 30% [3] einer der weltweiten Innovations- und Technologieführer für Getriebe für militärische Kettenfahrzeuge, zu denen vor allem Kampfpanzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen, Mannschaftstransporter und spezielle Hilfsfahrzeuge gehören. Neben Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge umfasst das Produktportfolio der RENK Group in diesem Segment auch Motoren, Federungen, elektrische Antriebe und sogenannte Powerpacks für militärische Fahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Hersteller von Prüfsystemen (z.B. für Belastungs-, Drehmoment- und Lebensdauerüberprüfungen) für verschiedene Industrie- und Verteidigungsmärkte. Für die Marine und die zivile Schifffahrt sowie für industrielle Anwendungen bietet die RENK Group technologieführende Antriebs- und Kupplungslösungen an. Auf See werden die Produkte der RENK Group in Überwasserschiffen der Marine, wie Fregatten und Zerstörern, sowie in der gewerblichen Schifffahrt auf Flüssiggastankern, Fähren, Baggerschiffen, Frachtschiffen und Superyachten eingesetzt. Im Industriesektor beliefert die RENK Group Kunden in den Bereichen Kunststoff-, Stahl- und Zementproduktion sowie in den Sektoren Öl und Gas, Wasserstoff, CCUS, industrielle Wärmepumpen und Stromerzeugung. Darüber hinaus ist die RENK Group der globale Marktführer im Bereich standardisierter Gleitlager (E-Gleitlager) für elektrische Maschinen und hydrodynamisch geölte Standardgleitlager [4] . Die Gleitlager der RENK Group werden in Wind- und Wasserturbinen, Elektromotoren, Generatoren, Pumpen, Gebläsen und Förderbändern eingesetzt. Erfolgreiche Entwicklung unter Tritons Eigentümerschaft Triton erwarb die RENK Group im Jahr 2020, um den globalen Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen und den Zugang zu zusätzlichen Marktsegmenten und Regionen zu ermöglichen. Entscheidend dafür war die Konzentration auf die Kernkompetenzen der RENK Group: Technologieführerschaft und Innovation sowie eine konsequente Ausrichtung des Produktportfolios auf Markttrends und neue Kundenanforderungen. Unter der Eigentümerschaft von Triton hat die RENK Group eine erfolgreiche, beschleunigte Transformation mit weiterem Potenzial zur Margenerweiterung vollzogen und sich zu einem gut positionierten, unabhängigen Unternehmen entwickelt, das mit Investitionen seit 2020 von mehr als 500 Millionen Euro in Capex, Forschung & Entwicklung und M&A ein klares Wachstum aufweist. Robustes Geschäftsmodell mit hoher Umsatzvisibilität und gut investierter globaler Geschäftstätigkeit Im Geschäftsjahr 2022 entfielen etwa 70% des Umsatzes der RENK Group auf den Verteidigungsmarkt und etwa 30% auf den zivilen Markt, beides basierend auf der Endanwendung der Produkte der RENK Group. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner seiner Kunden und ist in kritischen Phasen der Wertschöpfungskette involviert - von der Entwicklung und Angebotszusammenstellung bis hin zur Lieferung und dem Service nach dem Kauf. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot wird durch die digitalen Lösungen der RENK Group ergänzt. Die Technologie der RENK Group ist plattformagnostisch und das Unternehmen profitiert von festen Geschäftsmodellen, die hohe wiederkehrende Einnahmen sichern. Lange Produktlebensdauern und entsprechend langfristige Servicebeziehungen verschaffen der RENK Group ein hohes Maß an Umsatzvisibilität sowie Stabilität durch wiederkehrende Einnahmen. Verteidigungsplattformen haben in der Regel lange Lebenszyklen, wobei der durchschnittliche Produktlebenszyklus für Land- und Seeverteidigungsplattformen auf 40 Jahre oder mehr geschätzt wird. Da Verteidigungsplattformen zudem sehr komplex sind, werden kritische Komponenten und Zulieferer während der Lebensdauer einer Plattform in der Regel nicht ausgewechselt. Im Jahr 2022 wurden rund 61% der europäischen und nordamerikanischen Kettenfahrzeugplattformen von RENK beliefert. Die RENK Group verfügt über eine gut investierte Vermögensbasis, die von einem bewährten Managementteam und hochqualifizierten Mitarbeitern unterstützt wird. Insbesondere in den letzten drei Jahren hat die RENK Group ihre Internationalisierung durch einen klaren und disziplinierten M&A-Ansatz beschleunigt und erfolgreiche Akquisitionen getätigt, um ihr Portfolio zu erweitern. Das Unternehmen profitiert nun von einer globalen Präsenz mit 14 Produktions- und MRO-Standorten (Maintenance, Repair and Overhaul) in neun Ländern und fünf zusätzlichen internationalen Vertriebs-, Service- und F&E-Niederlassungen, die sich in unmittelbarer Nähe ihrer Kunden befinden, um kurze Vorlaufzeiten zu ermöglichen. Die Produktionsstätten sind gut ausgestattet mit modernen Maschinen und vollständig integrierten Engineering- und Produktionskapazitäten. Wachstumsplattform gerüstet für starke Impulse aus der Zeiten- und Energiewende Mit ihrer gut investierten globalen Vermögensbasis ist die RENK Group gut positioniert, um das Potenzial in ihren wachstumsstarken Märkten zu nutzen, die von den Megatrends Zeiten- und Energiewende angetrieben werden. Es wird erwartet, dass der adressierbare Gesamtmarkt zwischen 2022 und 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10% aufweisen wird. Als Antwort auf geopolitische Spannungen wird das globale Verteidigungsbudget [5] Schätzungen zufolge zwischen 2022 und 2027 mit einem CAGR von 5% wachsen, was auf die höhere Nachfrage nach Verteidigungsanwendungen und den Bedarf an technologischen Verbesserungen und Upgrades zurückzuführen ist. Infolgedessen soll der gesamte adressierbare Verteidigungsmarkt [6] der RENK Group im gleichen Zeitraum mit einem geschätzten CAGR von ca. 13% voraussichtlich noch schneller wachsen, was auf die starke Präsenz des Unternehmens bei Land- und Marineanwendungen zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass der adressierbare Gesamtmarkt für zivile Anwendungen [7] der RENK Group zwischen 2022 und 2027 mit einem CAGR von 5% wachsen wird, was auch Getriebe für neue Energien einschließt. Dieser Markt für neue Energien ist heute noch relativ klein, dürfte Schätzungen zufolge aber zwischen 2022 und 2027 mit einem CAGR von 81% wachsen. Solide Bilanz und starker Cashflow unterstützen Wachstumskurs Die RENK Group verfügt über ein starkes Finanzprofil, das auf einer hohen Visibilität, Wachstum, Profitabilität und Cashflow Generierung beruht. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Umsatzvisibilität mit vielversprechenden Wachstumsaussichten aufgrund seines Auftragsbestands, bedeutender Geschäftsmöglichkeiten und langfristigem Umsatzpotenzial aus dem Aftermarket-Geschäft. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die RENK Group einen Umsatz von 849 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 144,3 Mio. Euro (17,0% Marge). Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,9% auf 410 Mio. Euro (H1-2022: 380 Mio. Euro) und das bereinigte EBIT um 5,5%. Für das Gesamtjahr 2023 werden Umsatzerlöse in Höhe von 900-1.000 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge in der Spanne von 16-17% erwartet. Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von ~10% und eine bereinigte EBIT-Marge von

~19-20% angestrebt. Aufgrund einer starken Pipeline von Großprojekten beläuft sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2023 auf 1,7 Mrd. Euro, mit einem starken Anstieg von 21% im ersten Halbjahr (GJ 2022: 1,4 Mrd. Euro). Aufgrund einer hohen Produktnachfrage, profitablem Wachstum und operativer Effizienz hat die RENK Group einen starken operativen Cashflow generiert und konnte ihren Verschuldungsgrad [8] weiter auf 2,1x senken (GJ 2022: 2,2x). Zum Ende des Gesamtjahres 2023 zielt das Unternehmen auf einen Verschuldungsgrad von 2,0x ab. Produkte unterstützen die Energiewende bei Kunden, RENK Group stärkt Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb Environmental, Social und Governance-Themen ("ESG") sind für die RENK Group von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Kunden dabei zu unterstützen, bilanziell CO2-neutral zu werden, mit seinen Produkten die Anforderungen der Energiewende zu erfüllen, und Technologien für neue Energien zur Verfügung zu stellen. Die Produkte der RENK Group werden sowohl in der traditionellen Energiewirtschaft zur Steigerung der Energieeffizienz als auch in den neuen Energien eingesetzt, z. B. in den Bereichen Wasserstoff, CCUS und industrielle Wärmepumpen. Das Unternehmen selbst entwickelt fortlaufend seine Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Kompetenzen weiter, auch in den Bereichen Hybridisierung und Elektrifizierung, um die Energieeffizienz zu steigern. Nachhaltigkeit ist daher eine der Grundlagen für das Geschäft der RENK Group. Um ESG-Themen über die verschiedenen Funktionen und Segmente hinweg anzugehen und eine starke Governance- und Compliance-Funktion zu etablieren, hat das Unternehmen 2022 ein eigenes ESG-Team eingerichtet. RENK bekennt sich zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact, hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet und setzt sich für eine Verifizierung seiner Dekarbonisierungsziele durch die Science Based Target Initiative ein. Die RENK Group strebt an, in Europa bis 2030 und weltweit bis 2040 bilanziell klimaneutral (Scope 1 und 2) zu werden, einschließlich der Nutzung von Kompensationsmaßnahmen aus Offsets, wie etwa CO2-Zertifikaten. Das Unternehmen nutzt auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die von den Vereinten Nationen als Teil der UN-Agenda 2030 definiert wurden, als strategische Leitlinien für sein Geschäft. Im Frühjahr 2023 gab die RENK Group ein ESG-Risiko-Rating bei Sustainalytics in Auftrag und erreichte ein mittleres Risiko-Rating von 22,6, womit das Unternehmen zu den Top 15% der Maschinenbau Unternehmen gehört, welche von Sustainalytics bewertet wurden. Citigroup, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Joint Global Coordinators. Commerzbank, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit werden die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen. Crédit Agricole CIB, Mizuho und SEB werden als Co-Lead Manager fungieren. Über die RENK Group Die RENK Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group bedient insbesondere Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die RENK Group einen Umsatz von 849 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com Über Triton Triton ist ein führender europäischer Investor, der 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich auf Unternehmen, die wichtige Güter und Dienstleistungen in den Sektoren Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie anbieten. Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All Weather -Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit. Für weitere Informationen: www.triton-partners.de Kontakte RENK Group: Günther Hörbst, guenther.hoerbst@renk.com Triton: Anja Schlenstedt, media@triton-partners.com WICHTIGE INFORMATION Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der RENK Holding GmbH ("RENK") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung unter www.ir.renk.com kostenlos zur Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Aktien von RENK zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig wäre. Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, (i) die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. In die Zukunft gerichtete Aussagen Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen". In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden", "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten", "erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder "abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, die die RENK, deren jeweilige verbundene Unternehmen oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die RENK, noch Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan SE, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Securities Europe GmbH und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (zusammen die "Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung. Die Finanzinformationen für den zum 30. Juni 2023 endenden Sechsmonatszeitraum in dieser Bekanntmachung sind, zu Zeitpunkt dieser Bekanntmachung vorläufig. Die entsprechende Durchsicht ist noch nicht finalisiert. Dementsprechend können sich die hierin enthaltenen Finanzinformationen ändern. Diese Bekanntmachung enthält einige Finanzkennzahlen, die nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da RENK der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS noch nach anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar. Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Informationen, die zur Bewertung des von RENK und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung von RENK, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die Angemessenheit, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnen die RENK ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden. Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für RENK und den veräußernden Aktionär und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien von RENK (das "Angebot"). Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer RENK und den veräußernden Aktionär die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten. In Zusammenhang mit dem Angebot übernehmen die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere der RENK oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit dem Angebot oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien von RENK, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der RENK erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung. Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder die jeweiligen verbundene Unternehmen übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf RENK beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von RENK zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der Absichten von RENK in Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen. [1] Der Auftragsbestand stellt in Bezug auf abgeschlossene bzw. erhaltene verbindliche Kundenverträge und Bestellungen den Teil des zugehörigen Transaktionspreises dar, für den die Höhe der Umsatzerlöse gemäß IFRS noch nicht erfasst wurde. [2] Bereinigtes EBIT ist das Operative Ergebnis vor Berücksichtigung von Effekten aus Kaufpreisallokationen, bereinigt um bestimmte Posten, die das Management als außergewöhnlich oder einmalig ansieht. Die bereinigte EBIT-Marge ist das bereinigte EBIT geteilt durch den Umsatz. [3] Renaissance Strategic Advisors Ltd., 30. Juni 2023 [4] Basierend auf dem Marktanteil 2022 für unseren gesamten adressierbaren Markt nach Wert für standardisierte Gleitlager (E-Gleitlager) weltweit. [5] Verteidigungsbudgets in Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, dem Mittleren Osten und Nordafrika (einschließlich Algerien, Bahrain, Ägypten, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Palästina, Katar, Saudi-Arabien, Tunesien, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate), Südamerika und andere afrikanische Länder (mit Ausnahme von Afghanistan, Belarus, China, der Zentralafrikanischen Republik, Kuba, der Demokratischen Republik Kongo, Iran, Libyen, Myanmar, Nordkorea, Sudan, Syrien, Russland, Venezuela, Jemen und Simbabwe, zusammen die "Embargoländer"). [6] Der adressierbare Markt für Land- und Seeverteidigung ist definiert als der weltweite Markt für den Neubau, die Modernisierung und die Überholung von Getrieben und Motoren, die für den mechanischen Betrieb von Fahrzeugen oder Marineplattformen entscheidend sind, mit Ausnahme des Marktes in Embargoländern. [7] Der globale Markt für kommerzielle Schifffahrts- und Industrieanwendungen (einschließlich Getrieben, Kupplungen, Gleitlagern, Elektro-/Hybridsystemen und Prüfsystemen), einschließlich Neubau und Ersatzteilmarkt, ohne Embargoländer. [8] Nettoverschuldung geteilt durch bereinigtes EBITDA. Nettoverschuldung ist definiert als die Summe des Buchwerts aus Anleihen (für die dargestellten Perioden hinsichtlich unserer Anleiheverbindlichkeiten (senior secured notes)) und des Buchwerts der Leasingverbindlichkeiten abzüglich flüssiger Mittel. Bereinigtes EBITDA ist definiert als operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen bereinigt um bestimmte Posten, die der Vorstand als außergewöhnlich oder nicht wiederkehrend ansieht.





Kontakt:

Günther Hörbst

Leiter Unternehmenskommunikation



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49(0)160/5347450



12.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com